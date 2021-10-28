به گزارش خبرگزاری مهر، نماز جمعه تهران پس از ۲۰ ماه وقفه به دلیل پاندمی کرونا در کشور برای دومین هفته متوالی با رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی با میزبانی دانش‌آموزان برگزار خواهد شد. خطیب این هفته نماز جمعه تهران حجت الاسلام ابوترابی فرد خواهد بود.



سخنگوی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در این باره بیان کرد: برنامه‌ی نماز جمعه این هفته در آستانه سالروز شهادت شهید حسین فهمیده، روز نوجوان و ۱۳ آبان ماه سالروز تسخیر لانه جاسوسی و روز استکبارستیزی است. از این رو، تمرکز نماز جمعه این هفته به موضوع نوجوانان و دانش آموزان است.



حجت‌الاسلام علی نوری افزود: بر همین اساس از تشکل‌های دانش‌آموزی کشور دعوت شده که در برگزاری نماز جمعه این هفته مشارکت داشته باشند و دانش‌آموزان با حضور پرشورشان در بخش‌های مختلف نماز جمعه حضوری پررنگ خواهند داشت.



وی همچنین بیان کرد: سرود خوانی دانش آموزان در درب‌های ورودی، همکاری در بخش‌های انتظاماتی، موکب‌داری، عطر افشانی، بخش فرهنگی و کتاب از جمله مجموعه فعالیت‌های نماز جمعه این هفته است که با مشارکت دانش‌آموزان برگزار می‌شود. همچنین قاری، مکبر و مؤذن این هفته نماز جمعه نیز از میان دانش‌آموزان خواهد بود و از قرائت دانش‌آموز قاری آقای لندرانی نیز استفاده خواهیم کرد.



سخنگوی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به این‌که سخنران پیش از خطبه این هفته‌ی نماز جمعه خواهر بزگوار شهید حسین فهمیده خواهد بود، افزود: هادی ناطقی‌فر رئیس کنگره‌ی ملی همفکری بسیج دانش‌آموزی کشور نیز پیش از خطبه سخنرانی خواهد کرد. با توجه به اینکه در آستانه چهلمین روز شهادت دانش‌آموز شهید علی لندی قرار داریم، توسط خانواده شهید حسین فهمیده از خانواده این شهید دانش‌آموز تقدیر خواهد شد.



حجت‌الاسلام علی نوری در پایان عنوان کرد: بسته‌های صوتی از فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه نوجوان و دانش‌آموز نیز برای نماز جمعه این هفته تهیه شده است. همچنین در درب‌های ورودی گروه سرود دانش‌آموزی از انجمن اسلامی و تشکل‌های دانش‌آموزی و سازمان دانش‌آموزی کشور به اجرای سرود خواهند پرداخت و نیز شاخه دانش‌آموزی و جوان هلال احمر در محور سلامت در نماز جمعه این هفته مشارکت خواهند داشت.