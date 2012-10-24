اجرای طرح رهروان شهید فهمیده در هرمزگان/توزیع بازی رایانه ای "عصر اقتدار"

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صنعتکاران بعد از ظهر چهارشنبه در نشستی خبری به تشریح برنامه های هفته بسیج دانش آموزی در استان هرمزگان پرداخت و اظهار داشت: ایام هفته بسیج دانش آموزی از هفتم آبان ماه آغاز می شود و تا 13 آبان ماه ادامه دارد و طی این هفته برنامه های مختلفی با محوریت گرامیداشت یاد و خاطره 36 هزار شهید دانش آموز در سراسر استان هرمزگان همزمان با سایر نقاط کشور برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و ائمه جمعه، بیان رشادتهای دانش آموزان بسیجی در دوران دفاع مقدس توسط رزمندگان در مدارس، برگزاری یادواره های شهدای دانش آموز، اجرای مراسم صبحگاه سراسری ایثار و شجاعت در مدارس هرمزگان و برگزاری مسابقات قرآن و عترت از جمله برنامه های این هفته در استان هرمزگان است.

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان هرمزگان افزود: برگزاری جلسات هم اندیشی نخبگان علمی بسیج دانش آموزی، برگزاری نشست حلقه های معرفتی و بصیرتی، دیدار با خانواده شهدا، عطرافشانی گلزار شهدای دانش آموز، برگزاری مسابقه دو رهروان شهدای دانش آموز، برگزاری مسابقات نقاشی، نشریه دیواری، وبلاگ نویسی و سرود نیز از جمله برنامه های هفته بسیج دانش آموزی در استان هرمزگان است.

صنعتکاران همچنین با اشاره به برگزاری طرح رهروان شهید فهمیده در هرمزگان، عنوان کرد: این طرح بزرگ با حضور شش هزار و 700 دانش آموز 13 ساله هرمزگانی به مناسبت روز بسیج دانش آموزی و سالروز شهادت شهید حسین فهمیده در سراسر استان هرمزگان برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: همچنین طی هفته بسیج دانش آموزی بازی رایانه ای "عصر اقتدار" در هرمزگان رونمایی و توزیع خواهد شد.