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۶ آبان ۱۴۰۰، ۱۲:۳۷

تماشای «کمدین» از قاب شبکه پنج

تماشای «کمدین» از قاب شبکه پنج

مستند «کمدین» کاری از واحد تامین برنامه شبکه پنج سیما، پنج شنبه ۶ آبان ساعت ۲۲ از شبکه پنج سیما تماشایی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پنج سیما، مستند شاد و جذاب «کمدین» شامل سکانس هایی از فیلم های کمدین های معروف از جمله لورل، هاردی و جری لوییس است که به مدت ۴۵ دقیقه پخش می شود.

لورل و هاردی از مهمترین کمدین های سینمای کلاسیک هستند که از دهه ۲۰ تا ۵۰ میلادی در فیلم های بسیاری با هم همکاری کرده اند. از آن ها به عنوان محبوب ترین زوج کمدی در تاریخ سینما یاد می کنند.

همچنین جری لوئیس از جمله محبوب‌ترین و مشهورترین کمدین‌های سینمای جهان به شمار می‌آید که منتقدان اروپایی لقب «سلطان کمدی» را در زمانی که تنها در آمریکا یک ستاره پولساز بود، به وی اعطا کردند.

کد مطلب 5338066
فریبرز دارایی

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