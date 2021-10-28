دستور پوتین قیمت گاز در اروپا را کاهش داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، قیمت گاز در اروپا امروز پنجشنبه پس از دستور «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه به شرکت گاز این کشور جهت پمپاژ گاز بیشتر به مخازن نگهداری این سوخت حیاتی در اروپا، کاهش یافت.

پوتین در تماسی با «آلکسی میلر» رئیس شرکت «گازپروم» روسیه، وی را موظف کرد تا پمپاژ گاز به مخازن این شرکت را در اتریش و آلمان، پس از پر کردن مخازن داخلی تا هشتم ماه نوامبر، آغاز کند. در پی این فرمان، قیمت گاز در اروپا کاهش یافت.

رئیس جمهور روسیه در این باره گفت: این مسئله این امکان را فراهم می‌کند تا به تعهدات قراردادی خود به شیوه‌ای قابل اعتماد، باثبات و منسجم عمل کنیم و گاز شرکای اروپایی خود را در پاییز و زمستان تامین کنیم.

وی ادامه داد: این مسئله به هر حال وضعیت مطلوبی را به طور کلی در بازار انرژی اروپا ایجاد خواهد کرد.

پیشتر وب سایت کاخ کرملین گزارش داده بود که ولادیمیر پوتین دولت را موظف کرده است تا اقداماتی را برای خنثی کردن پیامدهای منفی بحران انرژی اروپا در این کشور تا ماه نوامبر انجام دهد.

یکم ماه نوامبر سال جاری (دوشنبه ۱۰ آبان) ضرب الاجل انجام این کار تعیین شده است.

بحران گاز در اروپا از پاییز امسال پس از آنکه قیمتهای بازار آن در هر هزار متر مکعب از هزار دلار فراتر رفت و به ۲ هزار دلار در هر هزار متر مکعب نزدیک شد، رو به وخامت رفت.

ناظران بازار بر این باورند که مجموعه‌ای از عوامل باعث ایجاد این بحران شده است. یکی از آنها افزایش تقاضای گاز در آسیا است که باعث افزایش قیمت‌ها در بازار آسیا و همچنین خروج صادرات از بازار اروپا شد. همچنین این واقعیت که سهم تولید باد در اروپا به شدت کاهش یافته نیز در وخامت اوضاع تاثیر داشته است.

پیشتر و در همین رابطه، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرده بود که سیاستمداران غربی نمی‌توانند به اشتباهات خود اعتراف کنند چرا که همان اشتباهات باعث افزایش قیمت گاز طبیعی شده است و در ازای اشتباهات خود تلاش می‌کنند که روسیه را بد ذات جلوه دهند.

پسکوف همزمان با رد ادعاهای اوکراین و دولت‌های غربی و در راس آنها آمریکا، بارها تاکید کرده بود که روسیه از گاز طبیعی به عنوان ابزار و اهرم سیاسی استفاده نمی‌کند و حتی در سخت‌ترین شرایط نیز عرضه این کالا را متوقف نکرده است.