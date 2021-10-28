والیبالیست نوجوان خراسان شمالی به اردوی تیم ملی دعوت شد

فرهاد قلی‌زاده در گفتگو با اظهار داشت: مرحله دوم اردوی گزینشی تیم ملی والیبال نوجوانان با حضور ۲۰۴ بازیکن در پست‌های مختلف لیبرو، پشت خط زن، پاسور، دریافت‌کننده قدرتی و دفاع‌کننده سرعتی از ۲۰ مهر تا ۵ آبان در سالن فدراسیون والیبال برگزار شد.

رئیس هیأت والیبال خراسان شمالی در ادامه گفت: پس از پایان این مرحله، محمد وکیلی سرمربی تیم والیبال نوجوانان ۳۰ بازیکن را انتخاب و به نخستین اردوی آماده سازی این تیم دعوت کرد.

وی بیان داشت: سلمان میلان‌لویی، نوجوانان آینده دار والیبال خراسان شمالی در پست مدافع وسط به اردوی تیم ملی دعوت شد.

گفتنی است حسن میرزایی، میثم رحیمی و اصغر بابایی مربیان سازنده سامان میلان‌لویی بودند.