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۷ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۴۴

روایت سروری از دیدار رئیس‌جمهور با شورای ائتلاف نیروهای انقلاب

روایت سروری از دیدار رئیس‌جمهور با شورای ائتلاف نیروهای انقلاب

دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب جلسه دیدار اعضای این شورا با رئیس جمهور را روایت و تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در تشریح جلسه پنجشنبه‌ شب اعضای این شورا با آیت‌الله رئیسی، اظهار کرد: شامگاه روز گذشته به اتفاق جمعی از اعضای شورای ائتلاف همراه با رؤسا و دبیران و بانوان شورای ائتلاف استان‌ها را بر عهده دارند در یک نشست صمیمی نماز مغرب و عشا را به امامت رئیس‌جمهور محترم اقامه کرده و آیت‌الله رئیسی قریب یک ساعت پس‌ازآن نیز به بیان صحبت‌های خود و گپ و گفت با آنان پرداختند.

وی افزود: در ابتدای این نشست دکتر حدادعادل به‌عنوان رئیس شورا دربارۀ اقدامات اخیر شورای ائتلاف توضیحاتی را ارائه نمودند و برنامۀ سال‌های پیش روی ائتلاف را نیز برای آیت‌الله رئیسی تشریح کردند.

سروری گفت: ایشان با یادآوری تاریخچۀ تشکیل شورای ائتلاف که نخستین بار به دعوت و همت و راهنمایی آیت‌الله رئیسی شکل گرفته، شورا را امانتی دانستند که از ایشان در اختیار ما قرار گرفته است.

نایب‌رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: دکتر حدادعادل به نامه‌های دعوت مردمی از آیت‌الله رئیسی برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری -که اعضای شورای ائتلاف استان‌ها وظیفۀ انعکاس آن به ایشان را بر عهده داشتند- اشاره کرده و همچنین آمادگی کامل اعضای شوراهای ائتلاف سراسر کشور برای کمک به ایشان و دولت را اعلام کردند.

وی خاطرنشان کرد: شورای ائتلاف هم‌اکنون در حال اصلاح ساختار و آسیب‌شناسی است تا قبل از رسیدن به انتخاباتی دیگر بازسازی منطقی در استان‌ها صورت بگیرد.

دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب افزود: پس از اتمام صحبت‌های دکتر حدادعادل، آیت‌الله رئیسی نیز از اینکه در سفرهای استانی امکان برگزاری دیدارهای مفصل با مردم فراهم نیست ابراز ناراحتی کرد و مانع برگزاری تجمعات بزرگ را رعایت آیین‌نامه‌های بهداشتی و جلوگیری از شیوع کرونا اعلام کردند.

وی گفت: ایشان جزئیاتی از فرآیند سفرهای استانی را تشریح کردند و به همه اطمینان خاطر دادند که پیش از انجام سفر تلاش می‌شود اولویت‌های هر منطقه بررسی و بودجه‌های مورد نیاز به‌طور کامل در نظر گرفته شود.

سروری افزود: آیت‌الله رئیسی با اشاره به نظرسنجی‌های انجام‌شده که حکایت از بالا رفتن امید مردم به حل مشکلات کشور دارد، آن را موجب بیشتر شدن احساس مسئولیت دولتمردان دانستند و با تأکید بر اینکه حتماً دعای خیر خانواده‌های شهدا و همۀ خوبان مورد توجه خدا قرار می‌گیرد و علیرغم همۀ تهدیدات آینده را بسیار امیدوارکننده می‌بینند.

نایب‌ رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: ایشان همچنین تلاش برای برقراری عدالت را جزء جهت‌گیری‌های اصلی خود توصیف کرده و یکی از عوامل اصلی در موفقیت در کار دولت را توجه و استفاده از ظرفیت همۀ نهادهای کشور برشمردند.

سروری گفت: آیت‌الله رئیسی بهره‌مندی از نظرات دلسوزان را سرمایۀ ارزشمندی دانستند و در پایان نیز دو مطالبه را از اعضای شوراهای ائتلاف نیروهای انقلاب مطرح کردند. نخست کمک و ارائۀ طرح‌ها و پیشنهاداتی که منجر به اصلاح فرآیندها می‌شود. دومین خواستۀ ایشان نیز معرفی و پیشنهاد اشخاص دارای روحیۀ تحول‌آفرینی بود.

دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در پایان ضمن تشکر از رئیس‌جمهور به‌خاطر میزبانی صمیمانه گفت: شورای ائتلاف نیروهای انقلاب محکم‌تر از گذشته فعالیت تشکیلاتی خود را دنبال خواهد کرد.

کد مطلب 5338581
طیبه بیات

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