به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در تشریح جلسه پنجشنبه‌ شب اعضای این شورا با آیت‌الله رئیسی، اظهار کرد: شامگاه روز گذشته به اتفاق جمعی از اعضای شورای ائتلاف همراه با رؤسا و دبیران و بانوان شورای ائتلاف استان‌ها را بر عهده دارند در یک نشست صمیمی نماز مغرب و عشا را به امامت رئیس‌جمهور محترم اقامه کرده و آیت‌الله رئیسی قریب یک ساعت پس‌ازآن نیز به بیان صحبت‌های خود و گپ و گفت با آنان پرداختند.

وی افزود: در ابتدای این نشست دکتر حدادعادل به‌عنوان رئیس شورا دربارۀ اقدامات اخیر شورای ائتلاف توضیحاتی را ارائه نمودند و برنامۀ سال‌های پیش روی ائتلاف را نیز برای آیت‌الله رئیسی تشریح کردند.

سروری گفت: ایشان با یادآوری تاریخچۀ تشکیل شورای ائتلاف که نخستین بار به دعوت و همت و راهنمایی آیت‌الله رئیسی شکل گرفته، شورا را امانتی دانستند که از ایشان در اختیار ما قرار گرفته است.

نایب‌رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: دکتر حدادعادل به نامه‌های دعوت مردمی از آیت‌الله رئیسی برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری -که اعضای شورای ائتلاف استان‌ها وظیفۀ انعکاس آن به ایشان را بر عهده داشتند- اشاره کرده و همچنین آمادگی کامل اعضای شوراهای ائتلاف سراسر کشور برای کمک به ایشان و دولت را اعلام کردند.

وی خاطرنشان کرد: شورای ائتلاف هم‌اکنون در حال اصلاح ساختار و آسیب‌شناسی است تا قبل از رسیدن به انتخاباتی دیگر بازسازی منطقی در استان‌ها صورت بگیرد.

دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب افزود: پس از اتمام صحبت‌های دکتر حدادعادل، آیت‌الله رئیسی نیز از اینکه در سفرهای استانی امکان برگزاری دیدارهای مفصل با مردم فراهم نیست ابراز ناراحتی کرد و مانع برگزاری تجمعات بزرگ را رعایت آیین‌نامه‌های بهداشتی و جلوگیری از شیوع کرونا اعلام کردند.

وی گفت: ایشان جزئیاتی از فرآیند سفرهای استانی را تشریح کردند و به همه اطمینان خاطر دادند که پیش از انجام سفر تلاش می‌شود اولویت‌های هر منطقه بررسی و بودجه‌های مورد نیاز به‌طور کامل در نظر گرفته شود.

سروری افزود: آیت‌الله رئیسی با اشاره به نظرسنجی‌های انجام‌شده که حکایت از بالا رفتن امید مردم به حل مشکلات کشور دارد، آن را موجب بیشتر شدن احساس مسئولیت دولتمردان دانستند و با تأکید بر اینکه حتماً دعای خیر خانواده‌های شهدا و همۀ خوبان مورد توجه خدا قرار می‌گیرد و علیرغم همۀ تهدیدات آینده را بسیار امیدوارکننده می‌بینند.

نایب‌ رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: ایشان همچنین تلاش برای برقراری عدالت را جزء جهت‌گیری‌های اصلی خود توصیف کرده و یکی از عوامل اصلی در موفقیت در کار دولت را توجه و استفاده از ظرفیت همۀ نهادهای کشور برشمردند.

سروری گفت: آیت‌الله رئیسی بهره‌مندی از نظرات دلسوزان را سرمایۀ ارزشمندی دانستند و در پایان نیز دو مطالبه را از اعضای شوراهای ائتلاف نیروهای انقلاب مطرح کردند. نخست کمک و ارائۀ طرح‌ها و پیشنهاداتی که منجر به اصلاح فرآیندها می‌شود. دومین خواستۀ ایشان نیز معرفی و پیشنهاد اشخاص دارای روحیۀ تحول‌آفرینی بود.

دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در پایان ضمن تشکر از رئیس‌جمهور به‌خاطر میزبانی صمیمانه گفت: شورای ائتلاف نیروهای انقلاب محکم‌تر از گذشته فعالیت تشکیلاتی خود را دنبال خواهد کرد.