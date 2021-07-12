کمک به دولت و نمایندگان مجلس اولویت کاری شورای ائتلاف است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه وبیناری مسئولان شورای مرکزی، رؤسا و دبیران شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی، عصر روز گذشته (یکشنبه) با حضور غلامعلی حدادعادل رئیس شورای ائتلاف برگزار شد.

حدادعادل در این نشست با ارائه تحلیلی از وضعیت فعلی کشور و تبیین ضرورت همدلی و همراهی همه مسئولان و نیروهای انقلابی برای غلبه و برون رفت از مشکلات موجود، پیروزی جریان انقلابی در انتخابات ۲۸ خرداد را در سایه لطف و عنایت خدای متعال به ملت ایران و همدلی، هماهنگی و تلاش شبانه روزی همه نیروهای انقلابی در سراسر کشور برشمرد.

وی با تشریح چگونگی شکل گیری شورای ائتلاف و بهره مندی این تشکیلات از تجربیات گذشته، نقش بی بدیل این شورا در کسب موفقیت در انتخابات دوم اسفند ۱۳۹۸و تشکیل مجلس انقلابی، پیروزی در انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا را ادامه همان راه و نتیجه اعتماد عموم مردم به شورای ائتلاف عنوان کرد.

رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، تکمیل و ترمیم سازمان و تشکیلات و ادامه مأموریت‌های سازمانی که به دلیل محدودیت‌های پیش آمده به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا در برخی سطوح ناتمام مانده است، اولویت اصلی شورای ائتلاف دانست و افزود: این مهم باید در اسرع وقت و بر اساس آئین نامه‌هایی که دبیر خانه شورا ابلاغ می‌کند، به انجام برسد.

حدادعادل با بیان اینکه شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی یک تشکیلات کاملاً مردمی و انقلابی است که به هیچ حزب و گروه سیاسی وابستگی ندارد، کمک به مسئولان دولتی در سطوح و عرصه‌های مختلف در کنار کمک به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و منتخبین مردم در شوراهای اسلامی شهرها را اولویت کاری دیگر شورای ائتلاف برشمرد و تاکید کرد: باید این کار با دقت و جدیت کامل به سرانجام برسد.

نظارت بر کار مسئولان و مطالبه گری خدمت به مردم توسط مسئولان در کلیه سازمان‌ها و نهادهای مربوطه، سومین اولویت کاری شورای ائتلاف در سطوح مختلف تشکیلاتی بود که از سوی رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در چارجوب آئین نامه‌های ابلاغی و با رعایت همه جوانب کاری، مورد تاکید قرار گرفت.

پایان بخش سخنان حدادعادل در این نشست، توصیه به مسئولان استانی و شهرستانی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی به وحدت با همه جریانات و نیروهای انقلابی و پرهیز از هرگونه رفتار تضعیف کننده همدلی و هماهنگی نیروهای انقلابی بود.

وظایف شورهای اسلامی شهر در دوره جدید بسیار سنگین است

در ادامه این نشست پرویز سروری دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی نیز با تشریح برخی اقدامات انجام شده جهت تکمیل و تقویت سازمان و تشکیلات شورای ائتلاف و نقش آن در انتخابات ۲۸ خرداد، بر لزوم ایجاد و استمرار رابطه با مسئولان استانی و منتخبین مردم در شوراهای اسلامی شهر و روستا تاکید کردند.

وی با بیان اینکه به دلیل کوتاهی‌های صورت گرفته درگذشته، مردم با مشکلات فراوانی روبرو هستند، وظایف شورهای اسلامی شهر روستا در دوره جدید را بسیار سنگین و دشوار برشمرد و به مسئولان شورای ائتلاف در استان‌ها و شهرستان‌ها توصیه کرد: تمام توان خود را برای کمک به شوراها به کار گیرند تا با کمک هم بتوانیم مشکلات مردم را حل کنیم و اعتماد سلب شده را دوباره به جامعه برگردانیم.

ایجاد ارتباط منسجم با منتخبین شورای شهرها در کلیه سطوح، به ویژه در شهرهایی که کاندیداهای مورد حمایت و مورد تأیید شورای ائتلاف توفیق خدمت گزاری به مردم را به دست آورده اند، توصیه و درخواست دیگر سروری از مسئولان شوراهای ائتلاف استان‌ها و شهرستان‌ها بود.

دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی و منتخب مردم تهران در شورای ششم شهر تهران در بخش پایانی سخنان خود،گزارش کلی از اقدامات منتخبین تهران در شورای شهر به ویژه بیان روش‌های پیش بینی شده برای انتخاب شهردار تهران ارائه و به مسئولان شورای ائتلاف استان‌ها نیز توصیه کرد در بحث انتخابات شهرداران کارآمد، پاکدست و خدمتگرار در کلیه شهرها به ویژه شهرهای مراکز استان، به هر نحوی که می‌توانند به منتخبین شورا کمک کنند.

تاکید بر برگزاری منظم شورای ائتلاف در استان‌ها و شهرستان‌ها

گزارش اجمالی معاون امور استان‌های شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی از اقدامات این شورا در تشکیل و تکمیل سازمان و تشکیلات شورا و نقش آفرینی در انتخابات ۲۸ خرداد، بخش دیگری از مطالب مطرح شده در جلسه بود.

نورالدین قدیمی ضمن ارائه گزارشی از برگزاری مجامع عمومی و منتخب، تشکیل شوراهای ائتلاف شهرستان‌ها و مراکز استان، ادامه برنامه‌های ابلاغ شده بر اساس آئین نامه‌هایی که در آینده نزدیک اعلام خواهد شد را مورد تاکید قرار داد و با اعلام اینکه بیش از دو سال تا انتخابات و نقش آفرینی سیاسی شورای ائتلاف زمان باقی مانده است و این فاصله احتمال دارد نیروها و اعضای شورا را دچار روزمرگی و بی انگیزگی کند، به مسئولان استانی شورای ائتلاف توصیه کرد: ایجاد ارتباط با کلیه اعضا و شوراهای ائتلاف شهرستان‌ها را جدی گرفته و جلسات هماهنگی استانی و شهرستانی را به صورت منظم پیش بینی و برگزار نمایند.

گزارش اقدامات انجام شده توسط شورای ائتلاف در انتخابات ۲۸ خرداد، بخش دیگری از سخنان معاون هماهنگی امور استان‌های شورای ائتلاف بود که در سه بخش، تشکیل ستادهای انتخاباتی مردمی حامیان حجت الاسلام رئیسی در مرکز و کلیه مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها و بیش از دو هزار نقطه شهری و روستای،؛ کمک و نقش آفرینی درراه اندازی و فعالیت ستادهای هماهنگی استانی و شهرستانی رئیسی و اقدامات انجام شده در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ارائه شد.