آزمون جبرانی حفظ کل «ترنم وحی» دوره سیزدهم مهدقرآن برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود کریمی معاون آموزش مؤسسه، آزمون جبرانی برای حافظانی که بنا به دلایلی نتوانسته بودند در مرحله استانی مرداد ماه سال جاری شرکت کنند فرصت دوباره فراهم شد.

معاون آموزش مؤسسه مهد قرآن خاطر نشان کرد پس از بررسی مدارک، شامل فایل‌های صوتی و پاسخ نامه‌های کتبی حفاظ شرکت کننده در آزمون جبرانی، اسامی قبول شدگان برای حضور در مرحله کشوری سیزدهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن همراه با ترجمه، تدبر و تفسیر «ترنم وحی» ۱۴۰۰ منتشر می‌شود.

شایان ذکر است با نصرت الهی سیزدهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن همراه با ترجمه، تدبر و تفسیر «ترنم وحی» ۱۴۰۰ پس از اعلام نتایج مرحله استانی برگزار خواهد شد.