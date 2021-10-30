به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر آقایی ظهر امروز شنبه در نشست خبری هفته پدافند غیرعامل در تبریز گفت: احتمال می‌دادیم پمپ بنزین‌ها و شرکت پخش فراورده‌های نفتی مورد تهدید سایبری قرار گیرد و تهدیدات این حوزه را رصد و پایش کرده بودیم.

وی ادامه داد: دو بار نیز تیم تخصصی پدافند سایبری در شرکت پخش فراورده‌های نفتی استان حضور یافته بود و پیش بینی این اتفاق را می‌کردیم و به دنبال برگزاری مانور در پمپ بنزین‌ها بودیم که این اتفاق افتاد.

آقایی با بیان اینکه تا زمانی که دشمن وجود دارد تهدیدها نیز وجود خواهد داشت، افزود: تهدیدها دائماً در حال دگرگونی هستند و باید جنس، ابعاد و شکل تهدید و درصد وقوع تهدید را بررسی و شناسایی کرده و برای هر نوع تهدید نیز یک سناریو و یک طرح مقابله آماده کنیم.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی سپس با تاکید بر ضرورت ورود جدی شهرداری‌ها به موضوع پدافند غیرعامل ابراز داشت: شهرها در معرض تهدیدهای مختلف هستند و باید در شهرها این موضوعات مورد تاکید قرار گیرد.

وی در خصوص تهدیدات سیاسی کشور نیز گفت: بحران‌های هویت، مشروعیت، بحران مشارکت و بحران توزیع در این بخش تهدیدها قرار می‌گیرند.

آقایی در خصوص تهدید اقتصادی نیز ادامه داد: کاهش ارزش پولی نیز در این قالب قرار گرفته است. تهدیدهای تروریستی، شیمیایی، کالبدی، تهدید اطلاعات، تهدید سایبری و تهدیدات فرهنگی و اجتماعی نیز دیگر تهدیدها در حوزه پدافند غیرعامل است.

وی با تاکید بر اینکه رسانه‌ها مکمل پدافند غیرعامل هستند، افزود: خبرنگاران افسران صیانت از افکار عمومی هستند.

آقایی از تشکیل کارگروه قضائی خبر داد و گفت: سازمان‌ها و نهادهایی که به تذکرها و موضوعات پدافند غیرعامل توجه نکنند به قوه قضائیه معرفی خواهند شد.