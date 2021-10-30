رونمایی از کتاب از سربازی تا سرداری در شب «خاطرات توپ»

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامعلی سپهری که این اثر به خاطرات وی اختصاص داشت در این مراسم در سخنانی تاکید کرد: کمبودهای بسیار در سال‌های دفاع مقدس داشتیم، حتی سیم خاردار نداشتیم و با دشواری‌های بسیار آن را تهیه می‌کردیم، اما الان قدرت موشکی دنیا هستیم، همه اینها را از شهدا داریم.

وی افزود: انقلاب که شد بنا به دستور امام خمینی (ره) برای تأمین نیروی نظامی کشور به سربازی رفتم. در همان دوران سربازی عراق به مرزهای ایران حمله کرد و من نیز به جبهه اعزام شدم. سربازی من تا درگیری‌های سوسنگرد ادامه داشت و با آزادسازی سوسنگرد پایان یافت.

فرمانده سابق گروه توپخانه حضرت یونس (علیه السلام) ادامه داد: توپخانه یونس سال ۱۳۶۱ راه‌اندازی شد و من در همان سال از بسیجی افتخار تغییر به پاسداری را یافتم. به دنبال همین موضوع در دوره‌ای از جنگ تصمیم گرفته شد توپخانه‌ها سپاه شناورهای دشمن را مورد هدف قرار دهد و اهداف دریایی آنها را منهدم کند.

وی در تشریح این تصمیم اظهار داشت: کار سختی بود چرا که دشمن از تجهیزات بسیاری برای غلبه بر تلاش‌ها ما بهره‌مند بود، اما به هر حال با عنایت خداوند و با تلاش‌های ایثارگرایانه نیروهای ما مناطق آبی را برای ارتش بعث عراق و هم‌پیمانان آن نااَمن کردیم.

سردار سپهری تصریح کرد: توپخانه‌های سپاه پاسداران تا جایی پیشرفت کرد که هم اهداف دریایی را و هم زمینی را به خوبی مورد اصابت قرار می‌داد و ضربات سنگینی به دشمن وارد می‌کرد. توپخانه‌ها تأثیر بسیار ارزشمندی در پیروزی‌های ما در هشت سال دفاع مقدس داشت.

همزمان با برپایی سیصدوبیست‌ونهمین شب خاطره، دو کتاب «از سربازی تا سرداری» و «دلیران یونس» نیز با حضور برخی از سرداران هشت سال دفاع مقدس و مدیران فرهنگی و هنری و رئیس و کارشناسان حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس رونمایی شدند.

کتاب «از سربازی تا سرداری» خاطرات غلامعلی سپهری با پژوهش سیاوش نقیبی‌نژاد و به قلم مریم شیدا از تولیدات حوزه هنری است که انتشارت سوره مهر آن را روانه بازار کتاب کرده و شامل مجموعه خاطرات سردار غلامعلی سپهری است.

وی سال‌ها در گروه توپخانه یونس، فرماندهی کرده و هم ‏اکنون نیز از مدیران ارشد باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تهران است. دلاوری، شجاعت و مدیریت او در دفاع مقدس از وی شخصیتی قابل ‏تأمل ساخته، که مرور خاطراتش می‌تواند الگوی نسل‌های امروز و فردا باشد.