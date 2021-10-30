به گزارش خبرنگار مهر، محمد وحیدی ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی که در سالن جلسات بیمارستان امام حسن بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: پیشران اصلی عدالت درمانی، عدالت آموزشی است لذا برای پیشرفت در حوزه سلامت، باید ابتدا حوزه آموزش سلامت یک منطقه تقویت شود.

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه رفع کسری‌های آموزشی بهداشتی باید در اولویت باشد، ادامه داد: باید جذب نیرو، رشته‌های درمانی و ظرفیت رشته‌ها در خراسان شمالی افزایش یابد.

وی افزود: راه اندازی دانشکده داروسازی در خراسان شمالی از مصوبات سفر رهبر انقلاب به استان بود اما هنوز اجرایی نشده است.

وحیدی عدالت درمانی را به معنای توزیع شاخص‌های سلامت به صورت متناسب در استان دانست و گفت: باید نیروی انسانی و ظرفیت‌ها به صورت عادلانه توزیع شود؛ اما اکنون در بهداشت برخی مناطق استان ضعف داریم به طوری که در گذشته هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: نگاه مجموعه وزارت بهداشت به حوزه‌های تخصصی جزیره‌ای است که مناطق محروم کشور از این مسئله آسیب می‌بینند و در نهایت رضایت عمومی کاهش می‌یابد.

وی همچنین به نداشته های بهداشتی خراسان شمالی اشاره داشت و افزود: باید خدمات رسانی به استان‌های کشور عادلانه صورت گیرد.

وحیدی در انتها گفت: خراسان شمالی دارای شهرستانی است که بیمارستان ندارد لذا باید وزارت بهداشت به این استان نگاه ویژه داشته باشد.