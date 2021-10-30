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۸ آبان ۱۴۰۰، ۱۷:۲۷

تنیس روی میز ایران در آسیا صاحب سه کرسی شد

تنیس روی میز ایران در آسیا صاحب سه کرسی شد

نشست امروز کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا با انتصاب سه ایرانی در کمیته بانوان، کمیته مربیان وجوانان و کمیته داوران همراه بود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس روی میز، در جلسه امروز کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا سه ایرانی در ATTU به عنوان عضو اصلی منصوب شدند و ایران را صاحب کرسی آسیایی کردند.

بر این اساس فاطمه کیوانی به عنوان رئیس کمیته تازه تأسیس برابری جنسیتی (بانوان) منصوب شد. مهرداد بابادیوند به عنوان عضو اصلی کمیته مربیان و جوانان کنفدراسیون آسیا معرفی شد و سیمین رضایی هم در کمیته داوران صاحب کرسی شد.


کمیته های کنفدراسیون آسیا شامل ۵ کمیته ی مربیان و جوانان، داوران، برابری جنسیتی، روابط عمومی و آموزش و تمرین می باشد که ایران با داشتن سه نماینده در سه کمیته نقش پر رنگی در تصمیمات آینده کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا خواهد داشت.


پیش از این افشین بدیعی با کسب سمت دبیر کلی کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا کشور ایران را صاحب کرسی مهمی در سطح قاره کهن کرده بود.

کد مطلب 5339586

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