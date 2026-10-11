به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجیلری عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع سیلاب در روستای ترسه از توابع شهرستان مینودشت، دو نفر مفقود شدند که بر اساس اعلام نیروی انتظامی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر ظهر یکشنبه یکی از مفقودشدگان پیدا شد.

وی افزود: عملیات جست‌وجو با مشارکت هشت تیم امدادی شامل پنج تیم جست‌وجو در محیط‌های آبی و سه تیم پشتیبانی در حال انجام است و در مجموع ۳۶ نیروی عملیاتی، شامل ۲۱ نفر از کارکنان و ۱۵ نیروی داوطلب، در این عملیات حضور دارند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گلستان ادامه داد: برای پشتیبانی از عملیات، یک دستگاه موتورپمپ و ۹ وسیله نقلیه شامل چهار خودروی کمک‌دار سبک، چهار موتورسیکلت و یک خودروی سواری به‌کار گرفته شده است.

حاجیلری با اشاره به مشارکت نیروهای امدادی شهرستان آزادشهر و ستاد استانی در پشتیبانی از عملیات، خاطرنشان کرد: تلاش‌ها برای یافتن فرد مفقودشده دیگر همچنان ادامه دارد.

وی از شهروندان خواست با توجه به خطر وقوع سیلاب، از نزدیک شدن به رودخانه‌ها و مسیل‌ها و ورود به مسیرهای سیلابی خودداری کنند و در صورت مشاهده حادثه یا نیاز به دریافت خدمات امدادی، با شماره ۱۱۲ ندای امداد جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.