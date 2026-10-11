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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۳

مدودف: پیروزی روسیه با توان نظامی‌اش محقق می‌شود نه اظهارات ترامپ

مدودف: پیروزی روسیه با توان نظامی‌اش محقق می‌شود نه اظهارات ترامپ

معاون شورای امنیت روسیه گفت: نظامیان و موشک‌های بالستیک روسیه، پیروزی مسکو در عملیات ویژه نظامی را رقم می‌زنند نه اظهارات دونالد ترامپ.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه اعلام کرد که پیروزی مسکو در جنگ اوکراین نه با اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بلکه با اقدامات نظامیان روس و حملات موشکی و پهپادی محقق می‌شود.

مدودف روز یکشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی «مکس» نوشت ترامپ موضع خود را تغییر نمی‌دهد و کسانی که از انتقادهای او علیه ولودیمیر زلنسکی هیجان‌زده شده‌اند، باید آرامش خود را حفظ کنند. او تأکید کرد که موشک‌های بالستیک روسیه و پهپادهای این کشور، مسکو را به پیروزی نزدیک می‌کنند.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که ترامپ زلنسکی را به بی‌میلی برای دستیابی به توافق صلح با روسیه متهم کرد و گفت رئیس‌جمهور اوکراین بهتر بود دو سال پیش توافقی را می‌پذیرفت؛ زیرا در آن زمان می‌توانست در موقعیت بسیار بهتری قرار گیرد.

کد مطلب 6974741

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