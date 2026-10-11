«ایران جان» فرصتی برای معرفی توان صنعتی و معدنی مرکزی به کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی بعدازظهر یکشنبه در نشست شورای اداری استان مرکزی اظهار کرد: با توجه به هم‌زمانی رویداد ایران جان با هفته استان مرکزی و روز اراک، برنامه‌ریزی برای معرفی ظرفیت‌های استان در دو بخش محتوایی و رویدادهای میدانی انجام شده است و فرمانداران ۱۲ شهرستان و دستگاه‌های اجرایی نیز برای برگزاری برنامه‌هایی باکیفیت و اثرگذار مأموریت دارند.

وی افزود: رویداد «ایران جان» فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌های صنعتی، معدنی، اقتصادی، فرهنگی و تاریخی استان مرکزی و تقویت زمینه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه است.

زندیه وکیلی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و مجموعه‌های فرهنگی باید از این فرصت برای تولید محتوای فاخر و معرفی توانمندی‌های کمتر شناخته‌شده استان به مخاطبان سراسر کشور استفاده کنند.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی این استان ادامه داد: نقش شخصیت‌های برجسته‌ای همچون امیرکبیر در تاریخ سیاسی کشور، سهم استان در شکل‌گیری و توسعه حوزه علمیه قم و ظرفیت‌های ادبی، هنری و علمی منطقه، از موضوعات مهمی است که باید در تولیدات رسانه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

استاندار مرکزی تاکید کرد: دیار آفتاب از نظر تنوع صنایع رتبه نخست، در صنایع مادر رتبه دوم و از نظر تعداد واحدهای صنعتی در جایگاه چهارم کشور قرار دارد و وجود ۵۲ نوع ماده معدنی و ظرفیت‌های گسترده در صنایع ریلی، آلومینیوم و فناوری‌های پیشرفته، جایگاه ویژه‌ای به استان بخشیده است.

وی افزود: صادرات غیرنفتی مرکزی در سال گذشته به حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسید و هدف‌گذاری امسال نیز افزایش این رقم به ۲ میلیارد دلار است. با وجود محدودیت‌های ناشی از جنگ، تحریم‌ها و مشکلات تأمین انرژی، صادرات غیرنفتی استان در ماه‌های ابتدایی سال ۴۱ درصد رشد داشته که بیانگر ظرفیت تولید و تلاش فعالان اقتصادی است.

زندیه وکیلی بیان کرد: معرفی دستاوردهای صنعتی، اقتصادی و فناورانه کشور می‌تواند به تقویت امید اجتماعی و شناخت واقع‌بینانه‌تر مردم از توانمندی‌های داخلی کمک کند.

وی با اشاره به موقعیت راهبردی استان مرکزی در شبکه حمل‌ونقل کشور گفت: نزدیکی به پایتخت، قرارگیری در مسیر کریدورهای ارتباطی شمال به جنوب و شرق به غرب، دسترسی به شبکه ریلی، برخورداری از نیروی انسانی توانمند و ظرفیت‌های زیرساختی، این استان را به یکی از مناطق مستعد سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است.

زندیه وکیلی تصریح کرد: رویداد «ایران جان» باید فراتر از یک برنامه رسانه‌ای مقطعی دیده شود و زمینه معرفی ظرفیت‌های مغفول استان، جذب سرمایه‌گذاری، تقویت تولید و ارائه تصویری دقیق از توانمندی‌های مرکزی به مردم سراسر کشور را فراهم کند.