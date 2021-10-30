توقف استقلال برابر تراکتور در نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته سوم لیگ برتر امروز شنبه در ورزشگاه آزادی به مصاف تراکتور رفت که نیمه نخست این بازی با تساوی بدون گل ‏‬به پایان رسید.

استقلال در این نیمه بازی هجومی تری را به نمایش گذاشت و چند فرصت خوب گلزنی داشت. در دقیقه ۲۳ شوت سنگین وریا غفوری با اختلاف کم از کنار دروازه تراکتور به بیرون رفت.

وریا غفوری یکی از عناصر هجومی و تاثیرگذار استقلال در این نیمه بود. همکاری او با محمد دانشگر در دقیقه ۲۸ با ضربه سر «کوین یامگا» مهاجم خارجی استقلال همراه بود که این ضربه هم با فاصله کم از کنار دروازه تراکتور اوت شد.

تراکتور در دقیقه ۴۴ این مسابقه دست به تعویض زد و سعید واسعی به جای شاهین ثاقبی وارد میدان شد.

این نیمه پربرخورد سه کارت زرد داشت و رضا مهدوی داور مسابقه به عبدالله ناصری از تراکتور و جعفر سلمانی و محمدحسین مرادمند از استقلال کارت زرد نشان داد.