به گزارش مهر، خدارحم امیری زاده ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه خوزستان با تولید ۱۷.۸ میلیون تن محصولات کشاورزی مقام نخست تولیدات کشاورزی را در کشور دارد، اظهار کرد: حدود ۱۳.۵ میلیون تن از تولیدات کشاورزی در خوزستان و این استان، انبار تأمین‌کننده غلات کشور است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ادامه داد: در خوزستان ۲.۲ میلیون هکتار اراضی مستعد وجود دارد اما بیش از یک میلیون هکتار از این اراضی به تولید نرسیده و از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های آن هنوز استفاده نشده است‌.

وی از برنامه مصوب در بخش تولیدات کشاورزی خبر داد و تصریح کرد: طبق این برنامه که تا افق سال ۱۴۰۴ است باید تولیدات کشاورزی این استان از ۱۷.۸ میلیون تن به ۲۶ میلیون ارتقا یابد و این کار با یک برنامه‌ریزی خوب و به دور از حوادث غیرمترقبه‌ای مانند سیل، زلزله و نظایر آن امکان‌پذیر است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به برنامه‌ریزی در همه بخش‌های کشاورزی تشریح کرد: کشاورزی قراردادی از سال قبل در کشور آغاز و اجرایی شده که امسال نیز مهم‌ترین عرصه کشاورزی را در گندم آغاز کرده و با توجه به تغییر رویکرد باید الگوی کشت را برنامه‌ریزی و جایگزین کشت‌های سنتی کرد که برای رسیدن این هدف ساختار، برنامه‌ریزی و اعتباراتی نیاز است.

وی اضافه کرد: محصولات کشاورزی، دامداری و شیلات نیازمند یک زنجیره تولید است که فنی و اعتبارات در این زنجیره هستند و ما از لحاظ فنی دارای کارشناسان و پرسنل خبره و با تجربه هستیم و اگر اعتبارات تأمین شود بی‌شک این زنجیره به‌درستی برنامه‌ریزی و پیش می‌رود؛ همچنین در این راستا تشکیل یک کمیسیون سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری خوب و موردنیاز ما در استان در حال پیگیری است.

تولیدات محصولات کشاورزی خوزستان در سال ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰ کاهش نیافت

امیری زاده با عنوان اینکه یک کشاورزی خوب نیازمند ماشین‌آلات و ادوات مکانیزه است، بیان کرد: در بخش مکانیزاسیون اتفاقات خوبی در این دو سال اخیر رخ داده است؛ همچنین در سال زراعی ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰ با وجود خشک‌سالی که در کشور به وجود آمده اما خوزستان تنها استانی بود که در تولیدات محصولات کشاورزی کاهشی نداشته و این در حالی است که استان‌های دیگر کاهش محسوسی داشتند.

وی عنوان کرد: به‌عنوان مثال گندم خرید تضمینی در سال زراعی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ در مجموع چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تن بوده که یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن آن مربوط به استان خوزستان است و با این میزان ۲۵ درصد گندم کشور از خوزستان خریداری شد؛ همچنین در تولید کلزا با ۴۰ درصد افزایش کاشت نسبت سال قبل برای نخستین بار توانستیم مقام نخست کشور را به دست بیاوریم چون یک‌سوم کلزای کشور در خوزستان کشت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ادامه داد: با تولید یک میلیون و ۱۷۳ هزار تن چغندرقند معادل ۷۹ درصد کشور رکورد بی‌سابقه ثبت شد و در خرما سال قبل ۳۵ درصد افزایش تولید داشتیم.

وی به خشک‌سالی شدید خوزستان اشاره کرد و گفت: با کاهش ۳۵ درصدی باران در استان این خشک‌سالی در ۵۰ سال اخیر بی‌سابقه است و بیشتر از استان‌های دیگر نمود پیدا می‌کند؛ ۹۰ درصد آب مصرفی استان اعم از شرب، کشاورزی و سایر موارد از آب‌های سطحی است که این آب‌ها از بالادست تأمین می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ابراز کرد: با وجود برنامه‌ریزی برای جهش تولیدات کشاورزی اما به علت خشک‌سالی و تنش آبی در تابستان نتوانستیم این تولیدات را داشته باشیم و اکنون هم در کشت‌های پاییزه به یک برنامه‌ریزی خاصی روی بیاوریم تا بر اساس برنامه‌ریزی اعلامی سازمان آب و برق سطح زیر کشت خود را مشخص و یک الگوی کشت برای شهرستان‌ها تعیین و اعلام تا از این بحران عبور کنیم.

وی به طرح ۵۵۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: فاز دوم این طرح ۲۳۰ هزار هکتار است که در زمان دولت قبل تخصیص آب برای ۲۰۷ هزار هکتار آب انجام شد و وزیر نیرو دولت جدید در سفر اخیر خود به استان قول دادند تا مابقی را هم تکمیل کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با تأکید بر اینکه کشاورزان محصولات را بیمه کنند، گفت: دولت اعلام کرده که محصولات کشاورزی که بیمه نشده‌اند در زمان حادثه غیرمترقبه خساراتی به آنها پرداخت نشود؛ پس کشاورزان محصولات خود را بیمه کنند تا اگر سال‌های بعد حادثه غیرمترقبه‌ای مانند سیل و یا زلزله رخ داد بتوان جبران خسارت برای آنها کرد.

وی با بیان اینکه در رعایت الگوی کشت هیچ‌گونه اجباری برای کشاورزان نیست، گفت: این الگو به‌صورت پیشنهاد با توجه به کشاورز ارائه می‌شود و در صورت رعایت نشدن کشاورزی، اهرم جدی و قانونی برای برخورد با آنها وجود ندارد و تنها این اهرم از سوی جهاد کشاورزی است به‌طور مثال اگر کشاورزی الگوی کشت را رعایت نکند، نهاد و کود به آنها نمی‌دهیم و تنها این هرم از طرف خودمان است.