به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه (۹ آبان) مجلس شورای اسلامی، علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس در نطق میان دستور اظهار داشت: در آستانه ۱۳ آبان قرار داریم روز ملی مبارزه با استکبار و روز دانش آموز، مقابله با استکبار یک استراتژیک است نه تاکتیک.

مذاکره برای مذاکره سراب است

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس ادامه داد: انقلابیون پشیمان شده نه آن روز عمق این معنا را درک کردند و نه امروز تحلیل درستی از مقابله با استکبار دارند، مذاکره برای مذاکره سرابی است که بدون تردید جز رنج نتیجه‌ای نخواهد داشت این سراب نه تشنه‌ای را سیراب و نه طالب غنیمتی را بهره‌مند خواهد ساخت.

وی بیان کرد: تحریم جدید در آستانه مذاکره جز زیاده خواهی طرف مقابل چه معنایی خواهد داشت؟ اساس سیاست کشور در این راستا به صراحت بیان شده است این طرف مقابل است که باید تمام تحریم‌ها را بردارد و تضمین جدی در این راستا داشته باشد.

این نماینده مجلس گفت: رتبه بندی معلمان به صراحت در سند تحول بنیادین مورد اشاره واقع شده است در برنامه ششم نیز این مهم مورد تاکید قرار گرفته نکته آن است نباید این خواسته فروکاسته شود.

ذوب شدن و تبخیر ثروت مردم در بورس غیرقابل تحمل است

سلیمی افزود: اهمیت توجه جدی به بازار سرمایه و مدیریت بازار بورس و اخذ تصمیمات لازم برای حفظ اعتماد مردم از یک سو و دارایی مردم از سوی دیگر بر کسی پوشیده نیست، ذوب شدن و تبخیر ثروت مردم غیرقابل تحمل است، امید است دولت تمهید عاجل در این راستا بیاندیشند.

سفرهای استانی رئیس جمهور موجی از امید را در مردم زنده کرده است

وی اظهار داشت: سفرهای آقای رئیس جمهور نشان داد ایشان رئیس جمهور پشت میز نشین نیست، حضور میدانی و گفت و گوی مستقیم با مردم به خصوص قشر فقیر و کسانی که صدای آنها به جایی نمی‌رسد موجی از امید را در مردم زنده کرده است این نقطه امید باید تقویت شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: ریاست قوه قضائیه نیز رویکرد مناسبی در این حوزه داشته‌اند، دولت اعتمادسوز قبل تبدیل به خادمین اعتمادساز شده است شعاع این دایره باید گسترده شود، شعار مقابله با تعارض منافع هرچند بسیار شیرین است اما عمل به آن زمانی که خود بر مصدر قرار می‌گیری بسیار سخت است، مبادا خدایی نکرده در میدان عمل نتوانیم این آرمان را عملیاتی سازیم.

قوه قضائیه برای محاکمه مسببان وضع موجود هر چه سریع‌تر اقدام کند

سلیمی گفت: ضمن تشکر از رویکرد جدید قوه قضائیه، امید است در راستای محاکمه کسانی که باعث رنج مضاعف امروز مردم شدند هرچه سریع‌تر ورود پیدا کنند واقعاً کسانی که نرخ تورم را به بالای ۴۰ درصد رسانده‌اند، آنها که فاصله طبقاتی را به بالاترین حد آن در ۸ سال گذشته رسانده‌اند نباید در حاشیه امن قرار گیرند.

تفاوت مدیریت اشرافی و مدیریت جهادی در فتنه بنزینی ۹۸ و ۱۴۰۰ روشن شد

وی اظهار داشت: تفاوت دو نوع نگاه و دو نوع مدیریت، مدیریت اشرافی و مدیریت جهادی در فتنه بنزینی ۹۸ و ۱۴۰۰ روشن شد هر دو فتنه بود، اما یک مدیر نگاه به چهره هشتاد میلیون کرد و با ریشخند اعلام کرد خود صبح جمعه متوجه شده است، کشور را به آشوب کشید و موجب کشته شدن صدها نفر شد، مدیر دیگر خود به میدان آمد و با حضور میدانی این فتنه را مدیریت کرد، از رسانه‌ها به خصوص صدا و سیما به خاطر اطلاع رسانی به موقع و مدیریت فضا و جلوگیری از جولان رسانه‌های معاند تشکر می‌کنم.

سلیمی عنوان کرد: اصلاح نظام پولی و بانکی و تغییر ریل بانک‌ها از بنگاه داری از یک سو و عملیات بانکی ربوی از سوی دیگر امری ضروری است. تعلل در اصلاح این روند موجب شعله‌ور شدن آتشی است که هیمنه ملک و ملت را به خاکستر تبدیل خواهد کرد.

عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد: به حاشیه سازان و اتاق تخریب دولت و مجلس هشدار می‌دهم امروز این مجلس به هیچ وجه اسیر حاشیه‌ها نخواهد شد مجلس در مسیری که پیش گرفته است با قدرت و قدم‌های استوار پیش خواهد رفت.