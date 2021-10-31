ترکیب تیم فوتبال امید ایران مقابل تاجیکستان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، پس از برگزاری جلسه فنی امروز بعدازظهر تیم امید در سالن جلسات هتل تاجیکستان، ترکیب تیم امید ایران از سوی مهدوی کیا سرمربی تیم امید به این شرح اعلام شد:

رضا کاخ ساز، یونس اکبرپور، میلاد کر، سامان فلاح، مهدی هاشمی نژاد، محمد خدابند لو، یاسین سلمانی (کاپیتان)، حسین نخودکار، مهدی لموچی، امیرعلی صادقی و سبحان خاقانی

تیم‌های ایران و تاجیکستان از ساعت ۱۷:۳۰ به وقت تهران و ۱۹ به وقت محلی در ورزشگاه مرکزی دوشنبه به مصاف هم می‌روند.

این بازی در مرحله مقدماتی انتخابی قهرمانی آسیا است و تکلیف صدرنشین این گروه را تعیین می‌کند.

ایران پیش از این در این گروه برابر نپال و لبنان پیروز شده بود.