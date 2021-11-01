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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۸:۵۰

نفرزاده در گفتگو با مهر:

مصدومیت گریبانگیر پیکان است/ نخستین برد تاریخی آذرباتری بود

مصدومیت گریبانگیر پیکان است/ نخستین برد تاریخی آذرباتری بود

سرمربی تیم والیبال آذرباتری پس از شکست پیکان گفت: نخستین برد تاریخی سه بر صفر آذرباتری بود اما نباید از غیبت بازیکنان اصلی پیکان غافل بمانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته سوم رقابت های لیگ برتر والیبال دو تیم پیکان تهران و آذرباتری ارومیه مقابل هم صف آرایی کردند و در پایان تیم آذرباتری با نتیجه سه بر صفر از سد تیم پیکان گذشت.

فرهاد نفرزاده سرمربی تیم آذرباتری در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره پیروزی تیمش مقابل پیکان تهران گفت: بازی خوبی بود تیم پیکان امروز پس از دو هفته پوریا یلی را نیز در اختیار داشت. با توجه به اینکه این تیم نتیجه را سه بر صفر واگذار کردند اما می توانستند پیروز شوند. بازی فنی ونزدیکی بود خوشحالم هر دو تیم جوانمردانه بازی کردند و برای پیروزی جنگیدند و در نهایت سه امتیاز به نفع تیم ما ثبت شد.

وی ادامه داد: این نخستین برد سه بر صفر تاریخی ارومیه در لیگ برتر والیبال بود، تیم جوانی در اختیار دارم اما نباید از این نکته غافل شویم که پیکان هنوز بازیکنان اصلی خود را در اختیار ندارد و مصدومیت گریبانگیر این تیم شده است. تمام تلاش مان این است که بازی های باکیفیتی در ادامه مسابقات داشته باشیم.

نفرزاده درباره بازی روز چهارشنبه مقابل گنبد گفت: حریف میزبان است و دو تیم بازی سختی خواهیم داشت امیدوارم نتیجه بازی با پیروزی برای ما همراه باشد.

کد مطلب 5340548
ساناز سلیمان آبادی

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