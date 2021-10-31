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۹ آبان ۱۴۰۰، ۱۷:۰۰

هفته سوم لیگ برتر والیبال؛

شکست سنگین پیکان مقابل آذرباتری/ نخستین برد شاگردان نفرزاده

شکست سنگین پیکان مقابل آذرباتری/ نخستین برد شاگردان نفرزاده

در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر والیبال، تیم پیکان با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب تیم آذرباتری ارومیه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین بازی هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر والیبال تیم پیکان مغلوب تیم آذرباتری ارومیه شد. شاگردان پیمان اکبری پس از شکست هفته دوم برابر سپاهان، امروز نیز با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب تیم آذرباتری ارومیه شد.

شاگردان فرهاد نفرزاده در تیم آذرباتری پس از دو شکست در هفته اول و دوم امروز به نخستین برد خود در مسابقات رسیدند. شکست سنگین تیم پیکان مقابل آذرباتری در حالی رقم خورد که این تیم بازیکنان با تجربه ای مانند پوریا یلی، حمزه زرینی، آرمین تشکری و مهران فیض امام دوست را در اختیار داشت و تیم ارومیه با درخشش رحمانی در دفاع و میر بابک موسوی در حمله پیروز شد.

نتایج ست شماری:

ست نخست: ۲۷ بر ۲۵ به سود آذرباتری
ست دوم: ۲۵ بر ۲۰ به سود آذرباتری
ست سوم: ۲۵ بر ۲۳ به سود آذرباتری

چهار دیدار هفته سوم در حال برگزاری است و دو دیدار نیز به ترتیب از ساعت ۱۷ و ۱۸ آغاز می‌شود.

کد مطلب 5340502
ساناز سلیمان آبادی

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