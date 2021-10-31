کاهش ۴۸ درصدی حجم آب ذخیره شده پشت سدهای لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش حسن‌نژاد شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت مخازن سدهای لرستان اظهار کرد: در حال حاضر حجم کل مخزن سدهای مروک، ایوشان، تنگ هاله، خان‌آباد، کزنار و حوضیان ۲۰۸.۷۱ میلیون متر مکعب است.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون ۲۰ درصد از مخازن سدهای لرستان پر است، ادامه داد: حجم آب موجود در پشت سدهای استان ۴۱.۲۴ میلیون متر مکعب گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان افزود: هم‌اکنون مجموع آب ورودی شش سد استان ۰.۲۳ متر مکعب در ثانیه است؛ همچنین خروجی سدهای لرستان نیز ۱.۱۵ مترمکعب بر ثانیه گزارش شده است.

حسن نژاد تاکید کرد: با توجه به کاهش نزولات جوی در سال جاری، رعایت الگوی کشت و میزان برداشت از منابع آبی و مصرف بهینه آب ضروری است.