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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۹:۵۲

عسکری خبر داد؛

جریمه ۲۱۹ میلیاردی برای عرضه خارج از شبکه مرغ در کرمانشاه

جریمه ۲۱۹ میلیاردی برای عرضه خارج از شبکه مرغ در کرمانشاه

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه ۲۱۹ میلیاردی برای عرضه خارج از شبکه مرغ در استان کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، محسن عسکری در تشریح این خبر اظهار کرد: بر اساس ارسال پرونده تخلف یک کشتار گاه مرغ به اتهام عرضه خارج از شبکه ۴۵ هزار و ۲۱۴ کیلو گرم گوشت مرغ از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت، پرونده به شعبه ۶ بدوی تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه ارجاع شد.

مدیرکل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی گفت: شعبه مذکور با توجه به عدم ارائه مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز دانسته و متهم را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت ۲۱۹ میلیارد و ۲۶ میلیون ریال محکوم کرد.

کد مطلب 5340847

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