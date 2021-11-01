روسیه: اولویت ما ثبات همسایگان آسیای میانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با کانال تلویزیونی روسیه-۲۴، بار دیگر تاکید کرد که بعد از تسلط طالبان بر افغانستان، اصلی ترین وظیفه مسکو ممانعت از بی ثباتی متحدان منطقه آسیای مرکزی تلقی می شود.

وی در توضیح این مسئله افزود: اصلی ترین چیز برای ما، ثبات آنها است چرا که تردد اتباع هیچ یک از کشورهای متحد آسیای مرکزی به روسیه، نیازمند اخذ روادید نیست. به همین دلیل است که ممانعت از بی ثباتی همسایگانمان و همچنین مقابله با هجوم تهدیدهای تروریستی و مواد مخدر، از نظر مسکو ضروری است.

اظهارات لاوروف در حالی است که لغو روادید میان روسیه و کشورهای آسیای میانه، پذیرش پناهجویان افغان را از سوی این کشورها عملاً ناممکن می کند و این طور توجیه می شود که عناصر افراطی در کسوت پناهجو به این کشورها و در نهایت، خاک روسیه نفوذ خواهند کرد.