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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۳۵

از صفحه کانون کارگردانان سینما؛

بزرگداشت ابراهیم وحیدزاده به‌صورت مجازی پخش می‌شود

بزرگداشت ابراهیم وحیدزاده به‌صورت مجازی پخش می‌شود

کانون کارگردانان سینمای ایران طی مراسمی از ابراهیم وحیدزاده قدردانی می‌کند و علاقمندان قادر خواهند بود این مراسم را به صورت زنده از صفحه رسمی این کانون تماشا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، شب ابراهیم وحیدزاده امروز دوشنبه ۱۰ آبان ماه ساعت ۱۸ در موزه سینما برگزار می‌شود و از آنجایی که حضور در این مراسم ویژه اعضای کانون کارگردانان سینمای ایران است و با هماهنگی و دعوت قبلی انجام می‌شود، علاقمندان می‌توانند از طریق صفحه رسمی این کانون به آدرس ifdg@ مراسم شب ابراهیم وحیدزاده را به صورت مجازی دنبال کنند.

در این مراسم که اجرای آن برعهده داریوش فرهنگ است، سینماگران و بازیگرانی چون سیروس ابراهیم‌زاده درباره این فیلمساز سخن خواهند گفت.

ابراهیم وحیدزاده فیلمنامه‌نویس، تهیه‌کننده، کارگردان و تدوینگر سینمای ایران است که ساخت فیلم‌هایی همچون «تحفه‌ها»، «مجسمه»، «عشق فیلم»، «معادله»، «شام عروسی»، «تاکسی نارنجی» و «عروسک» را در کارنامه هنری خود دارد.

کد مطلب 5340948
زهرا منصوری

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