به گزارش خبرنگار مهر، شب ابراهیم وحیدزاده امروز دوشنبه ۱۰ آبان ماه ساعت ۱۸ در موزه سینما برگزار می‌شود و از آنجایی که حضور در این مراسم ویژه اعضای کانون کارگردانان سینمای ایران است و با هماهنگی و دعوت قبلی انجام می‌شود، علاقمندان می‌توانند از طریق صفحه رسمی این کانون به آدرس ifdg@ مراسم شب ابراهیم وحیدزاده را به صورت مجازی دنبال کنند.

در این مراسم که اجرای آن برعهده داریوش فرهنگ است، سینماگران و بازیگرانی چون سیروس ابراهیم‌زاده درباره این فیلمساز سخن خواهند گفت.

ابراهیم وحیدزاده فیلمنامه‌نویس، تهیه‌کننده، کارگردان و تدوینگر سینمای ایران است که ساخت فیلم‌هایی همچون «تحفه‌ها»، «مجسمه»، «عشق فیلم»، «معادله»، «شام عروسی»، «تاکسی نارنجی» و «عروسک» را در کارنامه هنری خود دارد.