پیشرفت ۸۵ درصدی ۴ ایستگاه در بخش میانی خط ۶ مترو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت متروی تهران، بعد از افتتاح ایستگاه شهید رضایی که سیزدهمین ایستگاه خط ۶ به حساب آمده و مهرماه به بهره برداری رسید، حالا نوبت به تکمیل ۴ ایستگاه دیگر در بخش میانی خط ۶ رسیده تا با تامین به موقع منابع مالی و در ماه‌های پیش رو، در اختیار شهروندان پایتخت قرار گیرند.

در صورت افتتاح این ایستگاه‌ها که پیش‌بینی می‌شود به ایستگاه‌های پر مسافر شبکه خطوط مترو تبدیل شوند، بیش از ۹ کیلومتر دیگر از خط ۶ در مدار بهره‌برداری قرار خواهد گرفت. این ایستگاه‌ها شامل ایستگاه میدان شهدای هفتم تیر، میدان حضرت ولی عصر (عج)، پارک لاله و خیابان کارگر (فاطمی) هستند که ایستگاه میدان هفتم‌تیر، ایستگاه تقاطعی با خط یک و ایستگاه میدان حضرت ولیعصر (عج)، ایستگاه تقاطعی با خط ۳ مترو هستند. همچنین روند پیشرفت عملیات اجرایی پست برق جنوبی خط ۶ (پست کیانشهر) نیز مورد پیگیری قرار گرفت.

یکی از موضوعات مهمی که در نشست قبل از بازدید اخیر مورد تاکید مدیر عامل شرکت مترو تهران قرار گرفت، بحث تمهیدات تجهیزاتی ایستگاه‌ها بود تا همزمان با پیشرفت عملیات ساختمانی، فرآیند خرید و نصب تجهیزات لازم برای آغاز بهره‌برداری از هر ایستگاه نیز با روندی متوازن پیش برود. گفتنی است میانگین پیشرفت عملیات ساختمانی ۴ ایستگاه بخش میانی خط ۶ مترو، بیش از ۸۵ درصد برآورد می‌شود