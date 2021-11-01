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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۱:۵۰

استاد فلسفه و عرفان:

«علامه حسن زاده آملی» فقه را مبنای کار و زندگی خود قرار داده بود

«علامه حسن زاده آملی» فقه را مبنای کار و زندگی خود قرار داده بود

رشت- استاد فلسفه و عرفان با اشاره به اینکه «علامه حسن زاده آملی» فقه را مبنای کار و زندگی خود قرار داده بود، گفت: ایشان بسیار مراقب اعمال و رفتار خود بود و حدود الهی را رعایت می کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علی حسینی آملی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم بزرگداشت «علامه حسن زاده آملی» با بیان اینکه این عالم ربانی انسانی کامل و مکمل بود، اظهار کرد: «علامه حسن زاده آملی» شخصیتی والا و الهی است که در حد توان خود پذیرای ملائک الهی در شب قدر بود.

استاد فلسفه و عرفان با اشاره به اینکه نماز واقعی انسان را در مسیر الهی قرار داده و او را به درجات معنوی بالایی می‌رساند، بیان کرد: «علامه حسن زاده آملی» در نماز خود خالصانه بود و اهمیت این فریضه را با تمام وجودش درک می‌کرد.

وی با بیان اینکه به اعتقاد «علامه حسن زاده آملی» نظام الهی تماماً حق است، تصریح کرد: از افتخارات ما به عنوان مسلمان این است که قائل به عصمت ائمه هستیم و تاکید همیشگی علامه حسن زاده نیز بیان معصومیت و حقانیت ائمه بود.

استاد حوزه علمیه با اشاره به اینکه منظور از وحدت، وحدت بر انسان قرآنی است، ادامه داد: «علامه حسن زاده» شخصیتی قرآنی بود و بنده در مدت زمانی که همراه ایشان بودم ترک اولایی از وی ندیدم.

آیت الله حسینی آملی افزود: «علامه حسن زاده آملی» ندامت و پشیمانی از عمر خود نداشت زیرا همواره مراقب اعمال و رفتار خود بود و حدود الهی را رعایت می‌کرد.

وی با بیان اینکه «علامه حسن زاده آملی» فقه را مبنای کار و زندگی خود قرار داده بود، تصریح کرد: حلال و حرام و مکروه را به خوبی رعایت می‌کردند و نسبت به احکام دینی مقید بودند.

کد مطلب 5341035

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