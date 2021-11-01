به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علی حسینی آملی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم بزرگداشت «علامه حسن زاده آملی» با بیان اینکه این عالم ربانی انسانی کامل و مکمل بود، اظهار کرد: «علامه حسن زاده آملی» شخصیتی والا و الهی است که در حد توان خود پذیرای ملائک الهی در شب قدر بود.

استاد فلسفه و عرفان با اشاره به اینکه نماز واقعی انسان را در مسیر الهی قرار داده و او را به درجات معنوی بالایی می‌رساند، بیان کرد: «علامه حسن زاده آملی» در نماز خود خالصانه بود و اهمیت این فریضه را با تمام وجودش درک می‌کرد.

وی با بیان اینکه به اعتقاد «علامه حسن زاده آملی» نظام الهی تماماً حق است، تصریح کرد: از افتخارات ما به عنوان مسلمان این است که قائل به عصمت ائمه هستیم و تاکید همیشگی علامه حسن زاده نیز بیان معصومیت و حقانیت ائمه بود.

استاد حوزه علمیه با اشاره به اینکه منظور از وحدت، وحدت بر انسان قرآنی است، ادامه داد: «علامه حسن زاده» شخصیتی قرآنی بود و بنده در مدت زمانی که همراه ایشان بودم ترک اولایی از وی ندیدم.

آیت الله حسینی آملی افزود: «علامه حسن زاده آملی» ندامت و پشیمانی از عمر خود نداشت زیرا همواره مراقب اعمال و رفتار خود بود و حدود الهی را رعایت می‌کرد.

وی با بیان اینکه «علامه حسن زاده آملی» فقه را مبنای کار و زندگی خود قرار داده بود، تصریح کرد: حلال و حرام و مکروه را به خوبی رعایت می‌کردند و نسبت به احکام دینی مقید بودند.