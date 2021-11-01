شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی بیانیه ای صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی به مناسبت فرارسیدن دهم آبان، سالروز شهادت اولین شهید محراب، حضرت آیت الله قاضی طباطبایی (ره) بیانیه‌ای به شرح زیر صادر کرد:

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

اولین شهید محراب انقلاب اسلامی، مجاهد فی سبیل الله، عالم ربّانی و اسوه جهاد و شهادت حضرت آیت ا… علامه حاج سیدمحمدعلی قاضی طباطبایی (قدس الله نفسه الزکیه) که با روحیه خستگی ناپذیر در راه احیای اسلام ناب محمدی (صلی الله علیه و علی آبائه الطاهرین) و مبارزه بی امان با استکبار جهانی و رژیم وابسته ستمشاهی تحت زعامت و رهبری معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (رحمة الله تعالی علیه)، نهضت اسلامی در آذربایجان را رهبری نمود و سرانجام در راه بازگشت از محراب نماز و در روز عید قربان، با تیر زهرآگین منافقین کوردل به فیض عظمای شهادت نائل گشت.

این مجاهد خستگی ناپذیر و فقیه برجسته همواره در طول حیات پربرکت خویش که سراسر مبارزه علیه استبداد و ظلم بود، خواب راحت از چشمان ظالمان ربوده بود به طوریکه در بین دژخیمان رژیم منحوس پهلوی به خمینی آذربایجان مشهور و تحت نظر شبانه روزی دستگاه فاسد استبدادی بود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی، با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام، بر ادامه راه پرافتخار شهدای گرانقدر اسلام و انقلاب اسلامی و تبعیت محض از منویات ولی امر مسلمین جهان، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مدظله العالی) تأکید می‌نماید.