۸ سوداگر مرگ در چهارمحال و بختیاری دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار منوچهر امان اللهی از اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده به مواد مخدر در شهرستان‌های «بروجن» و «شهرکرد» خبر داد و اظهار کرد: در اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده از افراد معتاد و خرده فروشان مواد مخدر، مأموران انتظامی پس از هماهنگی قضائی، چند عملیات غافلگیرانه در این خصوص انجام دادند.

وی عنوان کرد: در این راستا مأموران انتظامی شهرستان «بروجن» موفق به کشف یک کیلو و ۵۵۹ گرم انواع مواد مخدر شدند.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری افزود: در شهرستان بروجن چهار خرده فروش مواد مخدر دستگیر و سه معتاد به کمپ ترک اعتیاد تحویل داده شدند.

سردار امان اللهی ادامه داد: در اجرای این طرح در شهرستان «شهرکرد» ۱۰۸ گرم تریاک و ۲۱ گرم سوخته تریاک و ۲۹ گرم شیره تریاک کشف و چهار سوداگر مرگ دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه متهمان به همراه مواد مخدر کشف شده پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند، اظهار کرد: اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده به صورت مستمر ادامه دارد و مبارزه با مواد مخدر و قاچاقچیان و سوداگران مرگ از اولویت‌های مهم پلیس است.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از تخریب و آزاد سازی حدود پنج هکتار ساخت و ساز غیر مجاز در زمین‌های کشاورزی خبر داد و گفت: تخریب پنج مورد ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی روستاهای شهر «لردگان» با حکم مقام قضائی تخریب شد.