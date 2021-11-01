به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان، فریدون فعالی اظهار کرد: در راستای رسالت وزارت میراث‌فرهنگی مبنی بر حفظ قنات‌ها به عنوان مواریث فرهنگی بشری، دبیرخانه قنات در شماری از شهرهای استان کرمان راه‌اندازی می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان با تاکید براینکه قدیمی‌ترین قنات‌ها استان کرمان در کناره غربی کویر و شهداد قرار دارد، افزود: قنات‌های اسفندقه در شهرستان جیرفت، رودبار و رمشک در شهرستان قلعه‌گنج، فاریاب و منوجان از اهمیت ویژه‌ای در مطالعات قنات جنوب استان برخوردار است.

وی با بیان اینکه استان کرمان به لحاظ تعداد قنوات در جایگاه هفتم کشور است، بیان کرد: قنوات این استان به لحاظ دبی آب در رتبه سوم قنوات ایران قرار دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان با اشاره به اینکه قنات خلیل‌آباد در شهرستان سیرجان طولانی‌ترین قنات این استان است، افزود: بیشترین تعداد قنوات استان در حوزه شهرستان بم قرار دارد و در حال حاضر پرونده مستندسازی قنات‌های این شهرستان در دست تهیه است.

فعالی با تاکید براینکه براساس منابع تاریخی، ایران خاستگاه قنات است، تاکید کرد: کرمان نیز همپای سایر مناطق کویری ایران از اولین مناطق برخوردار از این دانش و تکنولوژی بشری بوده است.

وی با اشاره به اینکه قنات مادین شهداد معروف به کهن مادین از قدیمی‌ترین دستاوردهای بشری است، اظهار کرد: قنات خبر در حوزه شهرستان بافت نیز از دیگر قنات‌های باستانی در استان کرمان است.