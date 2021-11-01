افزایش۴۶درصدی جرایم اقتصادی گلستان/۱۶۶میلیارد وام غیرمجازکشف شد

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ عباسعلی پهلوانی نسب، ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان اظهار کرد: با توجه به امر رهبری و مطالبه مردم پلیس امنیت اقتصادی تشکیل و در سه مرحله پیش بینی، پیشگیری و کنترل و مقابله با جرایم کار خود را انجام می‌دهد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان از فعالیت دو اداره مبارزه با جرایم اقتصادی و قاچاق کالا و ارز خبرداد و گفت: تشدید مبارزه با کالا و ارز یکی از دغدغه‌های ما است.

پهلوانی نسب اضافه کرد: در هفت ماهه امسال، تعداد کشفیات پرونده های جرایم و مفاسد اقتصادی در گلستان ۴۶ درصد افزایش داشته و ۶۳ درصد هم در دستگیری متهمان جرایم اقتصادی افزایش را شاهد هستیم.

وی از افزایش ۵۶ درصدی پرونده های تشکیل شده در مورد زمین خواری خبرداد و گفت: متراژ کشفیات و خلع ید و رفع تصرفات ۲۱۱ درصد افزایش یافته است.

به گفته پهلوانی نسب ۱۶۳ هزار مترمربع در سال گذشته رفع تصرف شده که در سال جدید به ۵۰۶ هزار متر مربع رسیده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان گفت: در حوزه احتکار هم تعداد پرونده‌ها ۴۱ درصد افزایش یافته و شاهد افزایش ۴۳ درصدی دستگیری متهمان احتکار هستیم.

وی اضافه کرد: ارزش ریالی این پرونده‌ها ۹۳ درصد افزایش یافته و بالغ بر ۵۰۹ میلیارد ریال بوده است.

پهلوانی نسب به کشف تسهیلات غیرمجاز در یکی از بانک های استان به ارزش ۱۶۶ میلیارد ریال خبرداد و گفت: در این راستا ۶ متهم دستگیر شدند.