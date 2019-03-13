افزایش ۱۱ درصدی تلفات حوادث رانندگی در استان مرکزی طی سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم کیومرث عزیزی روز چهارشنبه در نشست خبری با رسانه‌های استان مرکزی در اراک اظهار داشت: از این رقم ۸۸ نفر در تصادفات درون شهری و ۴۵۴ نفر نیز در تصادفات برون شهری جان باختند که البته مجروحین نیز ۲۰ برابر این آمار است.

وی با بیان اینکه سرقت، درگیری و نزاع جرایم عمومی علیه اموال و اشخاص تصادفات و جرایم مالی و اقتصادی جز ۵ جرم اول استان مرکزی است افزود: طی سال جاری ۱۵ هزار و ۶۸۹ فقره سرقت در استان اتفاق افتاده که از این رقم ۹۸۳۹ فقره کشفیات داشته ایم که در حوزه کشفیات نسبت به بازه زمانی سال گذشته ۳۹ درصد افزایش ثبت شده است.

وی ادامه داد: بیشترین سرقت در اراک و کمترین سرقت در آشتیان اتفاق افتاده است. در بحث نزاع و درگیری دسته جمعی ۹۲ فقره نزاع دسته جمعی بوده که نسبت به سال گذشته ۳۳ درصد کاهش و نزاع فردی ۱۰ هزار و ۸۰۱ فقره بوده که در این حوزه یک درصد کاهش نسبت به سال گذشته داشته ایم.

عزیزی ادامه داد: در حوزه مواد مخدر طی سال جاری ۶۳۴۵ کیلوگرم مواد مخدر کشف شده که نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد کاهش کشفیات داشته‌ایم. در حوزه دستگیری معتادان و خرده فروشان نیز ۱۶ هزار و ۶۵۸ نفر دستگیر شدند که نسبت به سال قبل ۱۹ درصد افزایش دستگیری نشان داده می‌شود. همچنین در این بازه زمانی ۳۱۴ نفر قاچاقچی دستگیر و ۲۷ باند مواد مخدر نیز متلاشی شده است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی خاطرنشان کرد: همچنین در حوزه وقوع جرم جعل اسکناس؛ اوراق بهادار؛ مدارک و… ۷۰۳ فقر وقوع ثبت شده که نسبت به سال قبل ۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی در بحث کلاهبرداری خاطرنشان کرد: کلاهبرداری ۱۷۷۶ فقره بوده که نسبت به سال قبل ۶ درصد افزایش داشته و ۹۹۲ فقره پرونده که تشکیل شده است. در حوزه کالای قاچاق ۴۶۸ میلیون ریال کشفیات داشته‌ایم که نسبت به سال گذشته ۵۶ درصد افزایش کشفیات قاچاق کالای ثبت شده و یک هزار و ۳۵۲ فقره پرونده در این خصوص تشکیل شده و تعداد خودروهای توقیف شده ۴۳۸ دستگاه و دستگیر شدگان نیز ۱۲۰۱ نفر می‌باشد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی در حوزه جرایم اقتصادی گفت: در بحث اختلال در نظام اقتصادی ۴ فقره پرونده به ارزش ریالی ۸۸ میلیارد ریال تشکیل شده؛ در حوزه تسهیلات غیرمجاز بانکی دو پرونده به ارزش ۸۷ میلیارد ریال کشف شده و در حوزه پولشویی دو پرونده با ارزش ۵۲ میلیارد ریال بوده و در حوزه رباخواری ۱۶ پرونده به ارزش ۳۲ میلیارد و ۳۵۶ میلیون ریال کشف شده است.

عزیزی عنوان کرد: در حوزه اختلاس نیز دو پرونده به میزان یک میلیارد و ۸۲۰ میلیون ریال کشف شده در حوزه رشوه و ارتشا سه پرونده به ارزش سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال تشکیل شده است همچنین در بحث تبانی در معاملات دولتی دو پرونده به ارزش ۲۰ میلیارد و ۷۴۲ میلیون ریال تشکیل شده است.

وی در بخش دیگر سخنان خود خاطرنشان کرد: در حوزه زمین خواری ۴۵ پرونده تشکیل شده که با کمک دستگاه‌های قضائی جهاد کشاورزی و منابع طبیعی ۱۷۸۴ هکتار از دست متصرفین غیرقانونی آزاد و به دولت واگذار شده است. در بحث فرار مالیاتی نیز ۳ پرونده به ارزش ۱۶ میلیارد ریال تشکیل شده؛ در حوزه احتکار ۸ پرونده به ارزش ۵۰۹ میلیارد ریال نیز تشکیل شده است. در حوزه تخلف صنفی نیز ۵۲۲ مورد بوده که نسبت به سال گذشته ۳۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی عنوان کرد: در حوزه جرایم سایبری نیز ۱۳۱۸ فقره جرایم داشته ایم که نسبت به سال گذشته ۸۴ درصد افزایش جرایم در فضای مجازی ثبت شده در همین بازه زمانی نیز ۱۳۶۰ کشفیات داشته‌ایم که نسبت به سال گذشته ۶۳ درصد افزایش کشفیات ثبت شده است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی خاطرنشان کرد: تعداد پرونده‌هایی هم که پلیس فتای استان مرکزی در فضای مجازی رصد کرده که تخلف یا جرم بوده و مربوط به استان‌های دیگر نیز ۱۶۳۹ فقره ثبت شده است.