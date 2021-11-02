کشف ۴۸۴ دستگاه ماینر در گلستان/ دستگیری ۲۸ زمین خوار

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباسعلی پهلوانی نسب، شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: در هفت ماهه امسال، ۸۹ فقره پرونده در زمینه استخراج رمز ارز در گلستان تشکیل و ۴۸۴ دستگاه ماینر کشف شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان افزود: ۸۲ نفر هم در این راستا دستگیر شده و ارزش ریالی پرونده ها ۱۰۳ میلیارد و ۸۰۵ میلیون ریال بوده است.

وی با بیان اینکه چهار طرح مبارزه با احتکار در هفت ماهه امسال در گلستان اجرایی شده و ارزش کشفیات آنها ۱۲۰ میلیارد ریال بوده است، ادامه داد: ۲۳ متهم هم در این راستا دستگیر و ۲۲ فقره پرونده تشکیل شده است.

پهلوانی نسب گفت: سه طرح مبارزه با زمین‌خواری طی این مدت در گلستان اجرایی شده که ارزش ریالی آن در مجموع بالغ بر ۱۶۲ میلیارد ریال بوده و ۲۸ نفر هم در این راستا دستگیر شدند و متراژ کشفیات ۲۳۰ هزار و ۹۴۰ متر مربع بوده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان به برخی از پرونده‌های مهم در حوزه احتکار هم اشاره کرد و افزود: یک فقره احتکار سیمان در انبار غیرمجاز در گرگان در تاریخ ۱۳ مرداد به میزان ۵۰ تن و ۱۱۵ عدد لوازم خانگی به ارزش ۱۲ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال کشف و یک نفر هم در این راستا دستگیر شد.

وی بیان کرد: همچنین در شهرستان کردکوی ۷۰۰ تن کنجاله سویا به ارزش ۶۳ میلیارد ریال کشف و یک نفر هم دستگیر شد.

پهلوانی نسب به کشف زمین خواری در شهریورماه در بندرترکمن اشاره کرد و گفت: متراژ این زمین ۲۸ هزار و ۴۰۰ مترمربع و به ارزش ۲۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال بوده است.

وی گفت: ۳۰۷ تخم‌مرغ فاقد مجوز به ارزش ۵۰ میلیارد و ۷۷۰ میلیون ریال در گنبدکاووس کشف شد.