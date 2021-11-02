به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رایزنی فرهنگی ایران در عراق، امل المطوری، مسئول واحد فعالیتهای قرآنی بانوان وابسته به دارالقرآن آستان حسینی بابیان این خبر گفت: این مسابقه تحت عنوان «داستان من با آیه قرآن» با مشارکت ۳۵ دانشجوی دختر از دانشگاههای عراق و برخی کشورهای عربی برگزار شد.
المطوری درباره جزئیات این مسابقه قرآنی گفت: پس از مشخص شدن نتایج مسابقه از سوی کمیته تخصصی از کویت، لبنان و عراق، رتبههای نخست اعلام شده و از آنها تجلیل به عمل آمد.
وی اضافه کرد: دارالقرآن آستان حسینی داستانهای برگزیده در این مسابقه را بزودی در کتابی چاپ و آنها را در شبکههای اجتماعی دارالقرآن آستان منتشر خواهد کرد. همچنین نشستهای رادیویی و تلویزیونی با برگزیدگان این مسابقه انجام خواهد شد.
المطوری درباره هدف این مسابقه گفت: این مسابقه باهدف توجه به نیروهای فکری و ادبی جوانان و ترغیب آنان به نوشتن جهت پرورش نویسندگان نخبه قرآنی برگزار شده است.
باهدف توجه به نیروهای فکری و ادبی جوانان؛
رقابت دانشجویان دختر عراقی در مسابقه بینالمللی داستاننویسی قرآن
دارالقرآن آستان قدس حسینی نخستین مسابقه قرآنی بینالمللی داستاننویسی قرآنی رابرای دانشجویان دختر دانشگاهها برگزارکرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رایزنی فرهنگی ایران در عراق، امل المطوری، مسئول واحد فعالیتهای قرآنی بانوان وابسته به دارالقرآن آستان حسینی بابیان این خبر گفت: این مسابقه تحت عنوان «داستان من با آیه قرآن» با مشارکت ۳۵ دانشجوی دختر از دانشگاههای عراق و برخی کشورهای عربی برگزار شد.
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