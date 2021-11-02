به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رایزنی فرهنگی ایران در عراق، امل المطوری، مسئول واحد فعالیت‌های قرآنی بانوان وابسته به دارالقرآن آستان حسینی بابیان این خبر گفت: این مسابقه تحت عنوان «داستان من با آیه قرآن» با مشارکت ۳۵ دانشجوی دختر از دانشگاه‌های عراق و برخی کشورهای عربی برگزار شد.



المطوری درباره جزئیات این مسابقه قرآنی گفت: پس از مشخص شدن نتایج مسابقه از سوی کمیته تخصصی از کویت، لبنان و عراق، رتبه‌های نخست اعلام شده و از آنها تجلیل به عمل آمد.



وی اضافه کرد: دارالقرآن آستان حسینی داستان‌های برگزیده در این مسابقه را بزودی در کتابی چاپ و آنها را در شبکه‌های اجتماعی دارالقرآن آستان منتشر خواهد کرد. همچنین نشست‌های رادیویی و تلویزیونی با برگزیدگان این مسابقه انجام خواهد شد.



المطوری درباره هدف این مسابقه گفت: این مسابقه باهدف توجه به نیروهای فکری و ادبی جوانان و ترغیب آنان به نوشتن جهت پرورش نویسندگان نخبه قرآنی برگزار شده است.