آموزش ساخت فروشگاه اینترنتی با وردپرس

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، امروزه ساخت و راه‌اندازی یک فروشگاه اینترنتی به امری آسان و جذاب تبدیل گشته است، به طوری که همه افراد بدون نیاز به دانش و داشتن تخصص خاصی و پرداخت حداقل هزینه به آسانی می‌توانند فروشگاه آنلاین خود را در عرصه وب بنا کرده و محصولات و خدمات خود را در آن قرار داده و به فروش برسانند. سیستم مدیریت محتوای محبوب وردپرس دارای یک افزونه بسیار قدرتمند به نام فروشگاه ساز ووکامرس است که امکان ساخت یک فروشگاه آنلاین با تمامی امکانات را برای شما فراهم کرده و رویاهای شما را در کمترین زمان تحقق خواهد بخشید. چنانچه شما نیز قصد راه‌اندازی یک کسب و کار مجازی را دارید با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید تا بتوانید با آموزش ووکامرس و بکارگیری آن فروشگاه خود را پیاده‌سازی کنید.

ووکامرس چیست؟

بعد از اینکه آموزش وردپرس را مشاهده کردید و کار کردن با وردپرس را آموختید، شاید دلتان بخواهد یک فروشگاه اینترنتی راه‌اندازی کنید و مشغول به فروش محصول یا خدمتی شوید. برای این منظور باید از یک افزونه قدرتمند به نام ووکامرس کمک بگیرید. در این کتاب ارزشمند در حوزه آموزش ووکامرس، هرچه که برای نصب و راه‌اندازی و مدیریت فروشگاه اینترنتی وردپرس یعنی ووکامرس بر روی کامپیوتر شخصی یا بر روی سایت خود نیاز دارید (راه اندازی فروشگاه، تنظیم فروشگاه، افزودن محصول، قیمت گذاری، درگاه های بانکی ایرانی و …) به صورت تصویری و کاملا استاندارد بیان شده است. این کتاب را می‌توانید کاملا رایگان از سایت همیاروردپرس دریافت کنید.

مزایای استفاده از ووکامرس

نصب آسان: یکی از مزایایی که افزونه ووکامرس دارد راه‌اندازی و نصب آسان و سریع آن است، با استفاده از ووکامرس به راحتی می‌توانید افزونه آن را تنها با چند کلیک از مخزن وردپرس دریافت و بر روی وردپرس خود نصب نمایید، سپس با انتخاب یکی از قالب‌های فروشگاهی موجود قادر خواهید بود اطلاعات و محصولات خود را در آن قرار داده و مطابق با نیازها و فعالیت خود، سایت خود را سفارشی‌سازی کنید.

کاهش هزینه: پیاده‌سازی و طراحی یک سایت فروشگاهی آنلاین حداقل هزینه را در پی دارد، زیرا بکارگیری از این روش نیازمند تهیه و اجاره مکان فیزیکی نیست و لازم نیست هیچگونه سرمایه اولیه برای تهیه مکان، دکوراسیون، خرید محصولات، انبار و غیره داشته باشید. این روش نسبت به سایر روش‌ها مقرون به صرفه‌تر بوده و امروزه در بین کاربران از محبوبیت بیشتری برخودار گشته است.

ارائه خدمات شبانه‌روزی: با داشتن یک فروشگاه اینترنتی بدون محدودیت زمانی و مکانی قادر خواهید بود خدمات و محصولات خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده و به صورت شبانه‌روزی و ۲۴ ساعته در حال خدمات‌رسانی به مشتریان خود باشید. یکی از مواردی که رضایت و اعتماد کاربران را در پی خواهد داشت و موجب موفقیت و کسب درآمد بیشتر شما خواهد شد ارائه خدمات شبانه‌روزی است.

عدم نیاز به دانش خاص: طراحی و ساخت یک فروشگاه اینترنتی با کمک وردپرس و فروشگاه ساز ووکامرس نسبت به سایر روش‌های طراحی سایت آسان‌تر بوده و نیاز به داشتن هیچگونه تخصص خاصی، کدنویسی و فراگیری آموزش‌های طولانی ندارد. اگر در زمینه طراحی سایت هیچ تخصصی ندارید جای نگرانی نیست کافی است دست به کار شوید و استفاده از این سیستم مدیریت محتوا را فرا بگیرید.

دارای افزونه‌های متنوع: فروشگاه‌ساز ووکامرس خود یکی از افزونه‌های محبوب و پرکاربرد در وردپرس است که از مخزن وردپرس قابل نصب است، همچنین برای افزودن امکانات و قابلیت‌های پیشرفته در ووکامرس می‌توانید از پلاگین‌های دیگری استفاده کنید. افزونه‌های رایگان و غیررایگان بسیاری در این زمینه وجود دارند که امکانات فراوانی را به فروشگاه آنلاین خود اضافه کنید.

موارد موردنیاز برای ساخت فروشگاه با ووکامرس

استفاده از افزونه ووکامرس حداقل هزینه را برای شما خواهد داشت اما یک سری موارد هستند که لازمه راه‌اندازی یک فروشگاه آنلاین می‌باشد:

دامنه: نخستین چیزی که برای هر وبسایت با هر نوع فعالیتی لازم می‌باشد انتخاب دامنه است، بهتر است دامنه انتخابی شما مرتبط با نوع فعالیت وبسایت باشد. برای شروع پیاده‌سازی یک فروشگاه اینترنتی می‌بایست یک دامنه انتخاب و خریداری کنید. همانطور که می‌دانید دامنه، آدرس اینترنتی وبسایت شما است که با در اختیار گذاشتن این آدرس؛ دیگران به راحتی می‌توانند به وبسایت شما دسترسی پیدا کنند.

هاست: پس از انتخاب و خرید دامنه، نوبت به خرید هاست برای نگهداری اطلاعات وبسایت می‌رسد، هاست برای ذخیره‌سازی اطلاعات و داده‌های وبسایت شما به کار می‌رود، توجه داشته باشید که هاست موردنظر قادر به برآورده‌سازی نیازهای فروشگاه شما باشد.

نصب نرم افزار وردپرس: سومین موردی که به آن نیاز خواهید داشت نرم‌افزار وردپرس است، برای این کار لازم است آخرین نسخه وردپرس را دریافت و بر روی هاست خود نصب نمایید.

انتخاب قالب وردپرس: در مرحله بعد می‌بایست پس از بررسی‌های لازم و مشاهده وبسایت‌های مشابه دیگر نسبت به انتخاب قالب فروشگاهی وردپرس خود اقدام کنید، قالب‌های فروشگاهی زیادی وجود دارند که بنا بر نوع فعالیت می‌توانید یکی از آن‌ها را انتخاب و بر روی وردپرس خود نصب کنید.

راه‌اندازی افزونه ووکامرس: گام بعد نصب پلاگین ووکامرس است، این افزونه به صورت کاملا رایگان از مخزن وردپرس قابل نصب بوده و امکان ساخت یک فروشگاه اینترنتی را فراهم می‌آورند. با ووکامرس قادر خواهید بود هر نوع محصول فیزیکی و مجازی را در فروشگاه خود به فروش برسانید.

تهیه درگاه پرداخت: یکی دیگر از مهمترین مواردی که داشتن آن در فروشگاه آنلاین ضروری است درگاه پرداخت است. استفاده از این امکان به دو روش درگاه پرداخت اینترنتی با دریافت نماد الکترونیکی و یا استفاده از درگاه پرداخت واسط امکان‌پذیر است.

امکانات ووکامرس

راه‌اندازی و مدیریت آسان

امکان افزودن نامحدود محصول

سازگار با زبان فارسی

پشتیبانی با اکثر قالب‌های وردپرس

امکان فروش محصولات در سراسر جهان

امکان درج تخفیف بر روی محصولات

امکان نقد و بررسی محصول توسط کاربران

امکان افزودن توضیحات و ویژگی محصول

سازگار با درگاه‌های پرداخت ایرانی

امکان تعریف حجم و وزن محصولات

امکان بزرگنمایی تصویر محصولات توسط کاربر

امکان ایجاد فیلتر محصولات

امکان درج تصاویر محصول به صورت گالری

و غیره

نتیجه‌گیری

در حال حاضر سایت‌های معتبر و فروشگاه‌های آنلاین بسیاری برای راه‌اندازی کسب و کار آنلاین خود از پلتفرم رایگان وردپرس بهره گرفته‌اند و بدون نیاز به استخدام طراح سایت، برنامه‌نویس و غیره توانسته‌اند تا اندازه زیادی از هزینه‌های اضافی بکاهند و برند خود را به طور جهانی به کاربران معرفی کنند. همانطور که گفتیم ساخت یک فروشگاه آنلاین به آسانی و با استفاده از افزونه قدرتمند ووکامرس امکان‌پذیر است و کلیه افراد بخصوص مبتدیان قادر به انجام این کار هستند، در این مقاله به معرفی افزونه فروشگاه‌ساز ووکامرس و بررسی مزایای آن پرداختیم، امیدواریم با مطالعه این مقاله بتوانید فروشگاه فیزیکی خود را به کسب و کار آنلاین تبدیل کرده و با ایجاد برندینگ و جذب مشتریان بیشتر، درآمد خود را تا چندین برابر افزایش دهید. شما میتوانید سوالات و نظرات خود را از بخش دیدگاهها با ما مطرح کنید؛ همچنین اگر محتوای امروز همیار وردپرس برای شما مفید بود، خوشحال می شویم آن را با دوستان خود در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

برگرفته از مجله خبری همیاروردپرس ( https://hamyarwp.com/ )

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