تجارت پسته عامل تأثیرگذار بر قرمز شدن دامغان/مبادی ورودی مسدود شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بندر آبادی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد مقابله با کرونا دامغان با حضور استاندار سمنان به میزبانی فرمانداری شهرستان ضمن بیان اینکه متأسفانه مطابق آخرین اعلام رسمی کشور مبنی بر تغییر رنگ‌بندی کرونایی، دامغان در وضعیت قرمز قرار دارد، ابراز داشت: بر این اساس مصوبات لازم در خصوص اجرای دقیق و کامل دستورالعمل و نکات بهداشتی ابلاغ‌شده است.

وی ضمن بیان اینکه دامغان در فصل برداشت پسته، میزبان جمعیتی بالغ‌بر هفت هزار نفر است، افزود: این مهم یکی از عوامل تأثیرگذار در تغییر وضعیت کرونایی امروز شهرستان محسوب می‌شود.

فرماندار دامغان بابیان اینکه مسلماً سلامتی و حفظ جان مردم، دغدغه و اولویت اول در تمامی تصمیم‌گیری‌ها است، ابراز داشت: انسداد مبادی و محورهای ورودی به شهر دامغان و اجرای دقیق کنترل ترافیکی در هسته مرکز شهر، ازجمله دیگر مواردی که به‌طورجدی در دامغان اجرایی می‌شود.

بندر آبادی در ادامه تصریح کرد: همواره با توجه به وضعیت درمانی دامغان، نگاه سخت‌گیرانه‌ای نسبت به اعمال مصوبات بهداشتی از قبیل فاصله‌گذاری‌های اجتماعی، زدن ماسک، پرهیز از برگزاری محافل و مراسم‌های گوناگون و غیره را در سطح شهرستان اعمال‌شده است.

وی بابیان اینکه از مجموع ۷۳ هزار نفر واجد شرایط دریافت واکسن در دامغان، ۶۲ هزار نفر (معادل ۸۳ درصد) دوز اول واکسن را دریافت کردند، افزود: هر دو دوز واکسن نیز به ۴۳ هزار نفر (معادل ۶۰ درصد) دامغانی‌ها تزریق‌شده است.