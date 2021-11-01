به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته خانه پدری استاد مشکاتیان در آتش سوخت. خانه‌ای که مرحوم مشکاتیان سال‌ها در آن زندگی کرد و بزرگ شده بود. این خانه به دلیل قدیمی بودن و تعلقش به خانواده هنرپرور مشکاتیان در فهرست میراث ملی قرار گرفته بود. اما خانواده مشکاتیان بنا را به مالکی فروختند که قصد کرده بود آن را تخریب کند. این اتفاق نیز افتاد و به عمد خانه‌ای که ملی بود، توسط مالک فعلی اش تخریب شد. پس از آن افراد مختلفی از جمله خانواده مشکاتیان واکنش نشان دادند.

اداره کل میراث فرهنگی نیشابور نیز اعلام کرد که چون این بنا ملی بوده، باید عین به عین ساخته شود. اما این اتفاق نیفتاد تا اینکه روز گذشته خبر رسید شعله‌های آتش به جان خانه افتاده و سقف‌های آن نیز به طور کامل آتش گرفته است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرداری نیشابور درباره این آتش سوزی گفت: مجبور شدیم از دو تانکر پشتیبانی آب برای اطفای حریق استفاده کنیم که با توجه به قدیمی بودن سازه و آبی که برای اطفای حریق استفاده شده بود، خطر ریزش ساختمان بسیار زیاد است به همین منظور از کارشناسان عمران شهرداری و همچنین کارشناسان میراث فرهنگی خواسته شد که در محل حضور یابند تا در مورد ماندن و یا تخریب ساختمان تصمیم‌گیری به عمل آید.

به همین دلیل رئیس میراث فرهنگی شهر نیشابور به محل خانه رفت و از آن دیدن کرد و متوجه شد که دیگر چیزی از این خانه باقی نمانده است. در این باره محمد اسماعیل اعتمادی رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیشابور به خبرنگار مهر گفت: سقف‌ها به طور کامل ریخته و سوخته بودند چون سقف چوبی داشت و روی آن را نیز ایزوگام کرده بودند. تا زمانی که سقف‌ها به طور کامل آتش نگرفت، آتش هم مهار نشد. البته ۸۰ درصد آن سال گذشته تخریب شده بود و دو اتاق باقی مانده بود که از آن هم چیزی باقی نمانده بود جز دیوارهایی که خشت و گل هستند. این دیوارها نیز با توجه به حجم آبی که برای خاموش کردن آتش روی آنها ریخته شد، دیگر قابل نگهداری نیست.

وی گفت: قوانین ملزم می‌کند که این بنای تاریخی عین به عین ساخته شود. چون هیچ زمانی از ثبت ملی خارج نشد. در این باره نیز باید پیگیر باشیم. پیشنهاد اول ما این بود که شهرداری نیشابور با مالک تهاتر کند و این بنا را نگه دارد اما تا کنون شهرداری نظر موافق نداده است. شورای اسلامی شهر سابق نیشابور نیز شهرداری را ملزم کرده بود که بودجه‌ای برای این موضوع در نظر بگیرد اما این کار نیز انجام نشد. با اعضای شورای جدید نیز هنوز صحبتی نکرده‌ایم. ما می‌خواهیم که آنها به روال شورای قبل برگردند تا شهرداری خرید این بنا را در بودجه‌های خود در نظر بگیرد.

اعتمادی همچنین درباره علت آتش سوزی نیز گفت: طبق اعلام آتش نشانی، این خانه به عمد مورد آتش سوزی قرار گرفته است و اثبات پیدا کردن مقصر اصلی در دست بررسی است.