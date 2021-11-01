رهاسازی ۳۰۵ میلیون قطعه بچه ماهی در دریای خزر و خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر بازسازی و حفاظت ژنتیکی آبزیان سازمان شیلات ایران گفت: هدف برنامه سال ۱۴۰۰ رهاسازی حدود ۵۰۰ میلیون قطعه انواع بچه ماهی است و عملیات رهاسازی از اواخر فروردین ماه آغاز و تقریباً تا آبان ماه ادامه دارد.

ناصر کرمی راد افزود: سال جاری با توجه به تغییرات اقلیمی نامناسب، عمده رهاسازی بچه ماهی‌ها به میزان ۷۵ درصد در دریای خزر و بقیه در آب‌های داخلی و مقدار جزیی در آب‌های خلیج فارس انجام شده است.

وی اظهار داشت: در دریای خزر پنج گونه بچه ماهی خاویاری و انواع بچه ماهی استخوانی از جمله ماهی سفید، ماهی کولی، سوف و ماهی آزاد در دریای خزر رهاسازی می‌شود.

کرمی راد ادامه داد: در آب‌های داخلی به طور عمده رهاسازی گونه‌های بومی و در حوزه آب‌های خلیج فارس ماهیان دریایی و انواع میگوهای بومی را در برنامه داریم.

وی با بیان اینکه سال گذشته رهاسازی ۴۷۰ میلیون قطعه بچه ماهی هدف برنامه بود، گفت: از این میزان بیش از ۸۹ درصد معادل ۴۲۵ میلیون قطعه بچه ماهی رهاسازی شد.

مدیرکل دفتر بازسازی و حفاظت ژنتیکی آبزیان سازمان شیلات ایران هدف از تکثیر و رهاسازی بچه ماهی از سوی سازمان شیلات ایران را پشتیبانی از جامعه صیادان و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبریان عنوان کرد.

وی درباره مراکز بازسازی ذخایر آبزیان در کشور تصریح کرد: در حال حاضر هشت مرکز بازسازی ذخایر آبزیان خاویاری و استخوانی در حاشیه دریای خزر و در سه استان شمالی کشور فعالیت می‌کنند که قدمت حدود ۵۰ ساله دارند.

کرمی راد تعداد مراکز بازسازی ذخایر آبزیان در حاشیه آب‌های داخلی را چهار مورد عنوان و اذعان کرد: در استان‌های خوزستان دو مرکز، سیستان و بلوچستان یک مرکز و در آذربایجان غربی یک مرکز ذخایر بازسازی ذخایر آبزیان فعالیت می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه در حاشیه دریای خلیج فارس و دریای عمان نیاز به احداث ۱۰ مرکز بازسازی ذخایر آبزیان است، گفت: در حال حاضر یک مرکز بازسازی ذخایر آبزیان در حوزه خلیج فارس و دریای عمان داریم.

مدیرکل دفتر بازسازی و حفاظت ژنتیکی آبزیان سازمان شیلات ایران اظهار داشت: تمام این مراکز دولتی هستند و در سایر کشورهایی که در این حوزه فعال هستند از جمله چین، نروژ و ژاپن ۹۹ درصد این مراکز توسط دولت‌ها احداث و مدیریت می‌شوند.

وی در مورد هزینه‌های مراکز بازسازی ذخایر آبزیان گفت: سازمان شیلات ایران سالانه بیش از ۳۰ میلیارد تومان برای این مراکز هزینه می‌کند که شامل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بخشی دیگر حقوق، و دستمزد و سایر موارد است.

کرمی راد تصریح کرد: سازمان شیلات ایران تنها سازمانی است که به مراکز بازسازی ذخایر آبزیان کمک می‌کند و لازم است سایر دستگاه‌ها همچون سازمان برنامه و بودجه با توجه به نرخ تورم و حجم عملیات در این مراکز حمایت‌هایی را انجام دهند.