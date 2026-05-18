۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۰۱

۲۰۰ هزار بچه‌ماهی بومی در تالاب شادگان رهاسازی شد

اهواز - مدیرکل شیلات خوزستان گفت: ۲۰۰ هزار قطعه انواع بچه‌ماهی بومی در تالاب بین‌المللی شادگان رهاسازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید شریف موسوی عصر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در سال جاری شیلات استان همانند سال‌های گذشته برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری لازم را برای تولید ماهیان بومی در مراکز بازسازی ذخایر آبزیان انجام داده است.

وی افزود: بر همین اساس تولید بچه‌ماهی بومی در مراکز بازسازی ذخایر شیلات خوزستان انجام و از امروز فعالیت بازسازی ذخایر در منابع آبی استان با هدف حفاظت از گونه‌های آبزی بومی، ایجاد اشتغال پایدار برای جوامع محلی و افزایش تولید آبزیان آغاز شده است.

مدیرکل شیلات خوزستان ادامه داد: این اقدام هر ساله با تأمین اعتبارات استانی و ملی در راستای حفظ تنوع زیستی در اکوسیستم‌ها و حمایت از صیادان محلی استان اجرا می‌شود.

