به گزارش خبرنگار مهر، سید شریف موسوی عصر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در سال جاری شیلات استان همانند سال‌های گذشته برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری لازم را برای تولید ماهیان بومی در مراکز بازسازی ذخایر آبزیان انجام داده است.

وی افزود: بر همین اساس تولید بچه‌ماهی بومی در مراکز بازسازی ذخایر شیلات خوزستان انجام و از امروز فعالیت بازسازی ذخایر در منابع آبی استان با هدف حفاظت از گونه‌های آبزی بومی، ایجاد اشتغال پایدار برای جوامع محلی و افزایش تولید آبزیان آغاز شده است.

مدیرکل شیلات خوزستان ادامه داد: این اقدام هر ساله با تأمین اعتبارات استانی و ملی در راستای حفظ تنوع زیستی در اکوسیستم‌ها و حمایت از صیادان محلی استان اجرا می‌شود.