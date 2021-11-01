«محمد خوانساری» رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، عیسی زارع پور در حکمی محمد خوانساری را به سمت «معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران» منصوب کرد.

در این حکم از محسن نادری منش در سمت سرپرستی این سازمان تشکر شده است.

بر اساس حکم صادره، مأموریت ویژه محمد خوانساری در دوره مسئولیت، «ارائه یکپارچه کلیه خدمات دولت هوشمند از طریق درگاه ملی خدمات»، «بسترسازی برای توسعه خدمات متنوع هوشمند مورد نیاز آحاد مردم توسط بخش خصوصی»، «شکل گیری اپراتورهای ارائه دهنده خدمات هوشمند به شهروندان» و «دستیابی به اهداف مشخص شده در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات در لایه خدمات» است.

مدیریت و راهبری سازمان فناوری اطلاعات ایران برای دستیابی به اهداف مشخص شده در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات در توسعه لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، ارتقای بلوغ و کیفیت خدمات دولت هوشمند، توسعه پلتفرم‌های خدمات دیجیتال برای شهروندان با استفاده از مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی، تقویت نظام تنظیم‌گری حوزه فناوری اطلاعات، ارتقای سطح امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در کشور در چارچوب مأموریت‌های مصوب سازمان، کمک به توانمندسازی و رونق کسب و کارهای دیجیتال و ارتقای حداقل ۳۰ پله‌ای جایگاه کشور در شاخص‌های بین‌المللی توسعه دولت الکترونیک از اهم انتظارت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از محمد خوانساری است که در حکم انتصاب وی آمده است.

محمد خوانساری دارای مدرک دکتری مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف است و هم اکنون با مرتبه علمی دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران است.

وی بیش از ۲۵ سال سابقه فعالیت اجرایی- پژوهشی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سطوح مختلف را در کارنامه خود دارد.

«ریاست پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «معاونت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «ریاست مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران» از جمله مهمترین مسئولیت‌های وی بوده است.