امین حافظی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب که در استان اصفهان ۳۰۰ گونه گیاه دارویی شناسایی شده است، اظهار داشت: ۱۳۵ گونه از این گیاهان دارویی در فریدونشهر وجود دارد؛ ۱۰۰ درصد مراتع و جنگلهای این شهرستان رویشگاه گیاهان دارویی است ولی وسعت پراکنش گیاهان دارویی در مرتع بیشتر از جنگل است.
وی ادامه داد: مهمترین گونه گیاهان دارویی فریدونشهر کرفس کوهی، ریواس، موسیر، زرین گیاه، آویشن، سورنجان، بنه سرخ، تره کوهی، گل رائی، گزنگبین کتیرا، پونه کوهی، زول و غیره هستند.
وجود وسیعترین و غنیترین رویشگاه کرفس دنیا در فریدونشهر
رئیس منابع طبیعی فریدونشهر با بیان این موضوع که در فریدونشهر در درجه اول از گیاه کرفس و در درجه دوم گیاه موسیر با تمرکز بیشتری حفاظت میشود، بیان داشت: رویشگاه کرفس در دنیا فقط در پنج استان ایران وجود داشته است که در سه استان این رویشگاهها از بین رفته و فقط در فریدونشهر و چهار محال بختیاری این رویشگاهها وجود دارد.
وی با بیان اینکه شهرستان فریدونشهر هم وسیعترین و غنیترین رویشگاه کرفس دنیا را در روستای کلوسه دارد، گفت: پیاز گونه موسیر هنگام بهره برداری باید با تیشه از خاک خارج شود و اگر بدون نظارت و خارج از زمانی که گیاه به مرحله بهره برداری رسیده باشد این کار انجام شود سال به سال تعداد آنها کمتر میشود.
نیاز به مشارکت مردم برای حفظ رویشگاههای گیاهان دارویی
حافظی با بیان این موضوع که حفاظت از رویشگاههای گونههای دارویی بیشتر از کشت و توسعه برای منابع طبیعی اهمیت دارد، بیان داشت: ما قرقبان محلی استخدام میکنیم تا در کنار توسعه کشت از رویشگاهها حفاظت کنیم و جلوی تخریب رویشگاهها را بگیریم و در کنار آن جلب مشارکت بهره برداران عرفی آن مراتع و جنگلها و هدفمند کردن بهربرداری برای جلوگیری از خسارت زیاد به جنگل و مراتع در اثر بهره برداری از گیاهان دارویی را داریم چراکه اگر این رویشگاهها را از دست بدهیم داحیا کردن آن به راحتی امکان پذیر نیست.
وی ادامه داد: در سالهای اخیر به خاطر ارزش پیدا کردن گیاهان دارویی زمینه قاچاق و بهره برداری غیر اصولی و غیر قانونی آنها در شهرستان و کل کشور رایج شده است و تنها چیزی که میتواند به ما در حفاظت کمک کند مشارکت مردم هر منطقه است.
گردشگران باید فرهنگ گردشگری را بیاموزند
رئیس منابع طبیعی فریدونشهر با بیان این مطلب که رویشگاههای گونههای دارویی شهرستان وسیع است، تصریح کرد: همه دو هزار و ۱۶۰ کیلومتر مربع حوزه سیاسی ما رویشگاه گیاهان دارویی است؛ هر توپوگرافی، هر اقلیمی، هر منطقهای رویشگاههای گیاهان خاص خود را دارد و میطلبد که مردم هر منطقه به این نتیجه برسند که این مراتع متعلق به خودشان است و از رویشگاههای گیاهان دارویی حفاظت کنند.
وی اضافه کرد: با حفاظت و بهره برداری پایدار در چارچوب قوانین و مقررات قطعاً وضعیت رویشگاهها سال به سال بهتر خواهد شد و در غیر این صورت شاهد تخریب رویشگاهها خواهیم بود.
تخریب و بهره برداری خارج از برنامه گیاهان دارویی توسط گردشگران
حافظی تصریح کرد: باید توجه کنیم که تخریب و بهره برداری خارج از برنامه گیاهان دارویی توسط گردشگران مشکل مهمی در راه حفاظت از رویشگاههای گیاهان دارویی شهرستان فریدونشهر است.
نظر شما