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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۵:۱۷

با دستور مخبر؛

جلسه ستاد تنظیم بازار در میدان میوه و تره‌بار برگزار شد

جلسه ستاد تنظیم بازار در میدان میوه و تره‌بار برگزار شد

جلسه فوق العاده ستاد تنظیم بازار با دستور معاون اول رئیس‌جمهور در یکی از میادین میوه و تره‌بار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور و اعضای کارگروه تنظیم بازار صبح امروز (دوشنبه) و پیش از جلسه کارگروه تنظیم بازار با حضور در یکی از میادین میوه و تره بار سطح شهر تهران از نزدیک در جریان روند توزیع و قیمت های مواد لبنی، گوشتی و تخم مرغ و همچنین میوه و صیفی جات برای مصرف کنندگان قرار گرفتند.

مخبر در این بازدید که مدت دو ساعت و بصورت سرزده انجام شد، پس از شنیدن مشکلات در نحوه توزیع و همچنین برخی تغییر قیمت ها دستورات لازم را به وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و دادگستری برای حل مشکلات در نحوه عرضه به مصرف کنندگان و تفاوت قیمت ها در میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای صادر کرد.

همچنین معاون اول رئیس‌جمهور در این بازدید و در گفتگوی صمیمی با مردم و پس از شنیدن درد و دل ها و مشکلات آنها تاکید کرد که دولت با تمام توان و همکاری و همراهی مردم به دنبال رفع مشکلات و بهبود وضعیت معیشتی آحاد جامعه است.

پس از این بازدید و در جلسه فوق العاده ستاد تنظیم بازار پس از بررسی گزارش ها و تبادل نظر اعضا، تصمیمات و دستورات لازم توسط معاون اول رییس جمهور اتخاذ و جهت اجرا به دستگاه های مربوطه ابلاغ شد.

کد مطلب 5341309

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    نظرات

    • IR ۰۶:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
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      خردنگری بجای نگاه بلند و کلان به مشکلات اقتصادی وعدم استفاده مدیران ارشد از اطلاعات اماری کشور که معروف به عصای دست مدیران میباشد کار را بجایی کشنده که نفر دوم قوه مجریه وقتش را در میدان تره بار هزینه میکند افسوس از علم

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