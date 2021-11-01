کالاهای اساسی با قیمت مصوب تنظیم بازار در اختیار مردم قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهور، محمد مخبر پس از بازدید از یکی از میادین میوه و تره بار تهران با حضور در جلسه کارگروه تنظیم بازار با اشاره به برخی تفاوت قیمت‌ها در بازار در مقایسه با نرخ‌های مصوب ستاد تنظیم بازار تأکید کرد: با گسترش نظارت بر نحوه توزیع اقلام اساسی و مورد نیاز مردم، باید ضروریات زندگی آحاد جامعه با قیمت‌های مصوب ستاد تنظیم بازار در اختیار مردم قرار گیرد.

مخبر ظهر امروز(دوشنبه) پس از بازدید میدانی در یکی از میادین میوه و تره بار پایتخت، در جلسه فوق‌العاده کارگروه تنظیم بازار که در همان محل تشکیل شد، گفت: دولت به دنبال آن است که با جلوگیری از نوسان قیمت‌ها و توزیع به موقع و مناسب کالاها به ویژه در میادین میوه و تره بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای کالاها و اقلام مصرفی مورد نیاز به راحتی در اختیار مردم قرار گیرد.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: نباید مردم تفاوتی بین قیمت مصوب کالا و قیمتی که در اختیارشان قرار می‌گیرد احساس کنند.

مخبر تأکید کرد: دستگاه‌های نظارتی با حضور میدانی باید کنترل دقیق و مستمر روی قیمت‌ها داشته باشند و البته دولت نیز مصمم است تا با حمایت همه‌جانبه و پشتیبانی دائم، بازار عرضه کالا را مدیریت کند تا مردم دچار مشکل نشوند.

همچنین در این جلسه که با حضور وزرای جهاد کشاورزی، صمت و دادگستری برگزار شد گزارشی از نحوه قیمت‌گذاری گوشت، مرغ، تخم مرغ و مواد لبنی و مصوبات ستاد تنظیم بازار و نحوه توزیع در میادین میوه و تره‌بار سطح کشور ارائه شد.

در این جلسه بعد از بحث و بررسی در خصوص زنجیره تولید و توزیع اقلام اساسی، برخی تصمیمات در حوزه بهبود وضعیت بازار اتخاذ شد.

مخبر در بازدید امروز که به مدت دو ساعت و به صورت سرزده انجام شد، پس از شنیدن مشکلات در نحوه توزیع و همچنین برخی تغییر قیمت‌ها دستورات لازم را به وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و دادگستری برای حل مشکلات در نحوه عرضه به مصرف‌کنندگان و تفاوت قیمت‌ها در میادین میوه و تره بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای صادر کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین امروز در تماس تلفنی با شهردار تهران هماهنگی لازم برای مرتفع شدن موضوع تفاوت قیمت‌ها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای تحت نظارت شهرداری در مقایسه با نرخ مصوب تنظیم بازار را مورد تأکید قرار داد.

مخبر در بازدید امروز و در گفتگوی صمیمی با مردم و پس از شنیدن درد و دل‌ها و مشکلات آنها تاکید کرد که دولت با تمام توان و همکاری و همراهی مردم به دنبال رفع مشکلات و بهبود وضعیت معیشتی آحاد جامعه است.