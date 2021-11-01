به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حسین نوری همدانی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با بیان اینکه بنده کتابی را در مورد بانوان نوشته‌ام، گفت: مسائل مربوط به بانوان از اهمیت متفاوت برخوردار است.

وی به نگاه نامناسب مردم نسبت به فرزند دختر در دوران جاهلیت قبل از پیامبر اسلام (ص) اشاره کرد و افزود: اسلام این نگاه و قضاوت را محکوم و تاکید کرد که مرد و زن محاسن بسیاری داشته و هر دو قابل احترام هستند.

مرجع تقلید شیعیان چهره زن در اسلام را بسیار نیکو دانست و تصریح کرد: سخن پیامبر اسلام (ص) مبنی بر اینکه بهشت زیر پای مادران است نگاه متفاوت اسلام به بانوان را نشان می‌دهد.

وی تعلیم و تربیت مادر در جامعه اسلامی را از لوازم تمدن‌سازی اسلامی دانست و ادامه داد: مادران باید با تعلیم و تربیت و آشنایی با اسلام به ویژه شخصیت حضرت زهرا (س) به سمت تعالی حرکت کنند.

آیت‌الله نوری همدانی حساس‌ترین زمان برای هر انسان را دوران در آغوش مادر بودن دانست و گفت: یک مادر با ایمان و فرهنگ صحیح می‌تواند در تربیت فرزند صالح به موفقیت برسد.

وی با اشاره به ارزش‌های اسلامی، افزود: در جامعه اسلامی ارزش‌های بسیاری وجود دارد که یکی از آن‌ها عفاف و حجاب است و در جامعه ما باید به این ارزش توجه بیشتری شود.

مرجع تقلید شیعیان به نقش بانوان در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اشاره کرده و عنوان کرد: زنان در کشور ما در صفوف اول انقلاب و دفاع مقدس بوده و به تناسب توانمندی‌هایشان زحمات شایانی را متحمل شده‌اند.