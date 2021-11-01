منصور آرامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسائل شهر بندرعباس بسیار خاص و پیچیده است به همین جهت نیازمند یک همت والا برای حل مشکلات نیازمندیم.

وی با ذکر این نکته که در حوزه فعالیت شهری، غیرممکن معنا ندارد، عنوان کرد: به اعتقاد من شهرداری بندرعباس در گذشته کوتاهی‌هایی را در روند ارائه خدمات به مردم داشته است که با تغییرات جدید در شورای شهر و شهرداری امیدواریم حرکتی جهادی برای حل مشکلات آغاز شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم همکاری بسیاری خوبی برای حل مشکلات دارند، ابراز داشت: نمایندگان هرمزگان در مجلس نیز برای حل مشکلات شهری در کنار شهرداری هستند.

آرامی بیان داشت: هفته آینده اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به دعوت بنده به استان هرمزگان سفر خواهند کرد و در اولین برنامه خود از محلات بندرعباس بازدید خواهند کرد.

وی با ذکر این نکته که معاون نوسازی بافت فرسوده وزارت راه وشهرسازی در این سفر اعضای کمیسیون عمران را همراهی می‌کند، خاطرنشان کرد: ۲۰ نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به همراه مقامات عالی وزارت راه و شهرسازی به مدت ۲ ساعت از شهر بندرعباس بازدید خواهند داشت و در پایان نیز جلسه جمع‌بندی با حضور استاندار هرمزگان برگزار می‌شود.