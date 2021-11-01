به گزارش خبرنگار مهر، سیدشهاب‌الدین عزیزی‌خادم ظهر دوشنبه در حاشیه مجمع انتخابات هیئت فوتبال استان زنجان در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه فدراسیون فوتبال خود را مکلف به حمایت از هیئت‌های استانی می‌داند، گفت: هیئت‌های استانی مهم‌ترین ستون توسعه فوتبال در کشور هستند.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌ها نیز باید در راستای تقویت هیئت‌های استانی باشد، اظهار کرد: امروز داشتن روحیه تعاملی نیاز فوتبال زنجان بوده و باید از همه ظرفیت‌ها استفاده شود.

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: زنجان جزو استان‌هایی است که در زمینه فوتبال از زیرساخت‌های خوبی برخوردار است.

خادم با بیان اینکه با توجه به وجود منابع غنی معدنی در استان زنجان بخش خصوصی نیز از توانمندی بالایی در استان برخوردار است، تاکید کرد: معتقدیم همه این ظرفیت‌ها می‌تواند در خدمت فوتبال استان بوده و توسعه این ورزش را به دنبال داشته باشد.

وی ابراز داشت: قرار گرفتن فوتبال زنجان در جایگاه ۲۸ با این همه ظرفیت زیبنده نیست و تا به امروز از این ظرفیت‌ها به درستی استفاده نشده و بهتر از این می‌توانست وضعیت خوبی داشته باشد.

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: بعد از برگزاری این انتخابات، شاهد آغاز فصل جدیدی در فوتبال زنجان در همه بخش‌ها باشیم و برای تحقق این امر باید از همه ظرفیت‌های فوتبالی و حتی غیرفوتبالی در استان زنجان به خوبی استفاده شود.