حمل و نقل دریایی با نسل جدید کشتی های هوشمندی بروزرسانی شود

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی عصر امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل سابق و جدید سازمان بنادر و دریانوردی گفت: همه بنادر کشور را به خوبی می‌شناسم. زمانی که در رأس قرارگاه خاتم بودم ساخت اسکله‌های بزرگ از جمله برخی اسکله‌های بنادر شهید رجایی و امام خمینی را در دست ساخت داشتیم که از نزدیک با آنها آشنا هستم.

وی افزود: تحریم‌ها همواره در کشور بوده است. وقتی وارد وزارت نفت شدم تحریم‌های نفتی تازه شروع شده بود و مسئولان نگران بودند. آن زمان رئیس جمهور وقت آمریکا گفت: تحریم‌های فلج کننده ای برای ایران ایجاد کرده ایم. هنوز راههای دور زدن تحریم‌ها را به خوبی نمی‌شناختیم و نگران بودیم که حصر دریایی در کشور رخ دهد.

وزیر راه گفت: اما خوشبختانه امروز در شرایطی هستیم که سازمان بنادر توانست از موضوع تحریم‌ها به خوبی عبور کند. اگر هوشمندی و سازوکارهای مناسب نبود یک دغدغه جدی برای کشور ایجاد می‌شد.

قاسمی ادامه داد: سازمان بنادر در بسیاری موارد پیشگام بوده و دغدغه‌ها را برطرف کرده است اما در خصوص تحریم‌ها دو موضوع را باید در نظر داشت. یکی روش تاکتیکی و عبور و مقابله با تحریم هاست که همواره باید وجود داشته باشد اما کار مهم و اساسی‌تر بی اثر کردن تحریم‌ها است. به این معنی که نیازمندی هایمان را خودمان در داخل برطرف کنیم. معتقدم این ظرفیت در کشور وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه باید قرارگاه بی اثر کردن تحریم‌ها در کشور ایجاد شود افزود: در روزهای سخت تحریم‌ها که در وزارت نفت بودم بسیاری از کالاها وارداتی بود و هر روز جدولی به من می‌دادند که در آن نوشته بود فلان کالای وارداتی تا سه ماه بیشتر در انبارها نیست.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: حمل و نقل در تولید ناخالص داخلی اثرگذار است ولی عقب ماندگی‌هایی در این بخش داریم هر چند که سازمان بنادر پیشگام‌تر از سایر مودهای حمل و نقل است اما در مودهای هوایی، زمینی و ریلی عقب ماندگی جدی داریم که باید حتماً راهکارهایی در پیش بگیریم.

وی با اشاره به اهمیت نوسازی ناوگان حمل و نقل در همه زمینه‌ها ادامه داد: دولت سیزدهم توجه جدی به ساحل نشینی، آباد کردن شهرهای دریایی و ساحلی و سواحل مکران دارد؛ انتقال جمعیت به این منطقه در دستور کار است. شهر «تیس» ساخته شده و شهر مکران در نزدیکی جاسک در دست ساخت است.

قاسمی به نسل جدید کشتی‌های هوشمند اشاره و اظهار کرد: باید ما هم خود را با نسل جدید شناورها به روز کنیم. به سرعت در بخش دریایی در حال هوشمندسازی و ارتقای سطح حمل و نقل هستیم.

وزیر راه اهمیت تکمیل کریدورهای ریلی جنوب به شمال را یادآور شد و گفت: اگر کریدورهای ریلی ما تکمیل شده بود درآمد زیادی نصیب کشور می‌شد ولی الان از این درآمد محروم هستیم. ۱۴ تا ۱۵ هزار کیلومتر ریل در کشور دارم اما سهم ریل از حمل کالا در کشور ۱۰ درصد است که اصلاً قابل قبول نیست.