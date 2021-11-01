تحریم های دریایی به ایجاد کریدورهای موازی علیه ایران تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صفایی در مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل سابق و جدید سازمان بنادر و دریانوردی که عصر امروز دوشنبه ۱۰ آبان برگزار شد، گفت: تیم نخبگان دریایی را تشکیل می‌دهیم تا برنامه‌های توسعه دریایی تدوین شوند.

وی با بیان اینکه مسئولان در نظام اسلامی جایگاهی جز خدمت به مردم ندارند، افزود: سازمان بنادر و دریانوردی در کنار سیاست گذاری، باید اقدام به هدایت و حمایت کنند که مخاطبان اصلی حوزه دریا، تجار و بازرگانان هستند که خط اول مبارزه با تحریم قرار دارند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه هیچ زمانی در بخش دریایی مواجه نشدیم که از تحریم‌ها شکست بخوریم ادامه داد: همواره بازرگانان ما یک قدم از تحریم‌های آمریکا در بخش دریایی جلوتر بودند و هیچ کالایی نبوده که نتوانیم وارد یا صادر کنیم.

وی خاطرنشان کرد: آمریکایی‌ها دنبال محاصر دریایی ایران با تحریم‌ها بودند. اگر چه صدمه دیدیم اما توانستیم بر تحریم‌ها فائق شویم اما الان جنس تحریم‌های دریایی فرق کرده و می‌خواهند با ایجاد کریدورهای دریایی ما را به بن بست برسانند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه دنبال ایجاد ظرفیت سازی در بخش دریا هستیم تصریح کرد: ما در دریای خزر که مشمول تحریم‌ها نیستیم می‌توانیم به راحتی با همسایگان خزر همکاری داشته باشیم.

صفایی یادآور شد: سن ناوگان حمل و نقل دریایی بالا رفته است. همچنین نیاز به تربیت دریانورد داریم و باید برای ۱۰ تا ۱۵ سال آینده به گونه‌ای برنامه ریزی کنیم که با مشکل کمبود دریانورد مواجه نشویم.

وی از دیگر اقدامات خود در سالهای پیش رو را مقابله با فساد، افزایش شفافیت و تسهیل در صدور مجوزهای دریایی عنوان و اظهار کرد: به فعالیت‌های دریایی در سواحل مکران و حوزه بندر چابهار با تمام وجود توجه خواهیم کرد ضمن اینکه تسهیل تجارت با کشورهای همسایه در حوزه برون مرزی نیز مورد توجه خواهد بود.