به گزارش خبرنگار مهر، محمد راستاد در مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل سابق و جدید سازمان بنادر و دریانوردی، مدیرعامل جدید را ناخدای کارآزموده هدایت مرجع دریایی کشور عنوان و اظهار کرد: در این چهار سال که من سکاندار سازمان بنادر و دریانوردی بودم، یکی از اولویت‌های ما این بود که آثار تحریم‌ها را تعدیل کنیم.

وی افزود: تحریم‌هایی همچون تردد شرکت‌های لاینر کشتیرانی، عدم حضور بیمه‌های بین‌المللی، همکاری نکردن شرکت‌های رتبه‌بندی و … سبب شد شرایط طوری رقم بخورد که ما با انسداد دریایی مواجه شویم ولی اجازه ندادیم این اتفاق رخ دهد.

مدیرعامل سابق سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: نباید می‌گذاشتیم تحریم مسیر توسعه زیرساخت‌ها را متوقف کند تا از رقابت جا بمانیم. از این رو اسکله‌های کانتینری احداث شد که در حال حاضر ظرفیت تخلیه و بارگیری ۲۳ هزار TEU ایجاد شده است. کشتی‌هایی که طول ۴۰۰ متر و آبخور ۱۸.۵ متر دارند می‌توانند پهلوگیری کنند. بندر شهید رجایی برای کشتی‌های مگاسایز آماده شده است. ساخت این اسکله را در سال ۹۶ آغاز کردیم و فاز یک توسعه بندر شهید رجایی امسال افتتاح شد.

وی به پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در مجاورت بندر شهید رجایی اشاره و اظهار کرد: محصولات این پالایشگاه نیاز به اسکله صادراتی دارد بنابراین ساخت سه پست اسکله نفتی در دستور کار قرار گرفت که بخش سیویل آن به اتمام رسیده است. پس از تحریم‌ها و خروج شرکت‌های خارجی، تکمیل این اسکله‌ها را با همکاری بخش خصوصی و شرکت‌های داخلی پیگیری و تکمیل کردیم.

راستاد گفت: ساخت برج کنترل در بنادر امام خمینی (ره)، شهید رجایی و شهید بهشتی شروع شد که در بندر چابهار به زودی به بهره‌برداری می‌رسد. همچنین در بندر امام خمینی (ره) لایروبی احداثی را اخیراً با همکاری قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) شروع کردیم که برای تسهیل دسترسی ناوگان حامل کالاهای اساسی بسیار مؤثر است.

وی به افتتاح فاز یک بندر شهید بهشتی با ظرفیت ۸.۵ میلیون تن در دولت دوازدهم گفت: با وضعیت فعلی تا پایان ۱۴۰۱ نیاز به توسعه بندر شهید بهشتی نیست. با این حال در چابهار، توجیه اقتصادی تخلیه کالاهای اساسی نبود که ساخت سیلوی ۱۰۰ هزار تنی در این بندر آغاز شده است.

وی ادامه داد: ساخت کریدورهای لجستیکی پس‌کرانه در بندر چابهار را آغاز کرده‌ایم که شامل خطوط لوله، خطوط ریل و جاده برای توسعه پس‌کرانه است.

مدیرعامل سابق سازمان بنادر و دریانوردی به احداث بندر نگین در جزیره‌ای به همین نام در مجاورت بندر بوشهر اشاره کرد و گفت: ساخت این بندر که سبب حذف ترافیک شهری از بوشهر می‌شود، در مراحل پایانی قرار دارد. ساخت بندر کنگان در استان بوشهر نیز با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در جریان است.

راستاد افزود: اسکله کانتینری انزلی احداث شده و جاده دسترسی به کمربندی بندر نوشهر برای دور زدن معابر شهری به زودی به اتمام می‌رسد. در بندر امیرآباد نیز راه‌های دسترسی به بندر در مراحل پایانی ساخت است.

وی اظهار کرد: تجهیزات بندر چابهار از محل صندوق توسعه ملی تأمین شده و برای اولین‌بار پس از ۴۷ سال دو دستگاه لایروب هایپرساکشن خریداری شد که اولی در بنادر هرمزگان و سیستان و بلوچستان و دومی در بنادر بوشهر و خوزستان به لایروبی بپردازند. بندر مسافری چمخاله نیز در شمال کشور در دست احداث است.

مدیرعامل سابق سازمان بنادر و دریانوردی یادآور شد: سه پایانه مکانیزه استاندارد غلات در بندر امام خمینی (ره) ساخته می‌شود که ظرفیت آنها ۷۰ هزار تن بوده و مدت زمان تخلیه کالاهای اساسی از ۷ تا ۸ روز را به ۲ تا ۳ روز کاهش می‌دهد.

راستاد به قرارداد ساخت پایانه تخصصی مواد معدنی در بندر شهید رجایی اشاره کرد و گفت: سالیانه ۵۰ میلیون تن حجم صادرات موادمعدنی ما است که ساخت اسکله تخصصی را اقتصادی می‌کند.

وی به امضای ۳۳۰ قرارداد اپراتوری بنادر طی چهار سال اشاره کرد و افزود: سقف این قراردادها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که تاکنون ۱۷ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است.

به گفته راستاد، لایحه کشتیرانی تجاری ایران پس از دو سال کار کارشناسی و نظرخواهی از ذی‌نفعان و بخش خصوصی تدوین شد که در کمیسیون تخصصی هیئت دولت برای تصویب و ارسال به مجلس در دست بررسی است.