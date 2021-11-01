مقصودی با قبول شکست مقابل گرولی از دور رقابتها کنار رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های بوکس قهرمانی جهان از روز دوشنبه هفته گذشته در بلگراد پایتخت صربستان آغاز شده و تا ۱۵ آبان ادامه دارد.

امروز (دوشنبه) در ادامه این رقابت‌ها، مسلم مقصودی در وزن ۶۷ کیلوگرم با لاشا گورولی از گرجستان روبه‌رو شد که در راند اول با نتیجه چهار بر یک شکست خورد.

در راند دوم تلاش وی بیشتر شد اما این راند هم سه به دو به سود حریف پایان یافت تا عملاً مقصودی شانس پیروزی را از دست بدهد و بوکسور گرجستانی راند سوم را هم به خوبی کنترل کرد تا بازی به سود گورولی به پایان برسد.

مقصودی پیش از این پس از یکدور استراحت، نماینده کره‌جنوبی را مغلوب کرده بود.

از حدود ساعت ۱۷:۴۵ دقیقه و روی رینگ B، شاهین موسوی برابر کوین شومن قرار می‌گیرد.این مبارزه در وزن ۷۵ کیلوگرم برگزار خواهد شد. شاهین در مراحل قبلی، بوکسورهای قرقیزستان و گویانا را مغلوب کرده است.

در نهایت از حدود ساعت ۲۳:۱۵ و روی رینگ A، میثم قشلاقی در وزن ۸۰ کیلوگرم با آلیاکسی از بلاروس مصاف می‌دهد.

قشلاقی در دور اول استراحت داشت و در ادامه نماینده چین‌تایپه را در یک دقیقه شکست داد.

تیم ملی ایران با ۱۰ بوکسور و هدایت علیرضا استکی در مسابقات جهانی صربستان شرکت کرده است.

همایون امیری، محمود نهتانی و شهرام فاتح دیگر مربیان اعزامی به این رقابت‌ها هستند.

ترکیب تیم ایران بدین شرح است:

وزن ۵۷ کیلوگرم: سجاد محمدپور

وزن ۶۰ کیلوگرم: دانیال شه‌بخش‌

وزن ۶۳.۵ کیلوگرم: اشکان رضایی

وزن ۶۷ کیلوگرم: مسلم مقصودی

وزن ۷۱ کیلوگرم: فرهاد مرادی

وزن ۷۵ کیلوگرم: سیدشاهین موسوی

وزن ۸۰ کیلوگرم: میثم قشلاقی‌

وزن ۸۶ کیلوگرم: علی جمالی

وزن ۹۲ کیلوگرم: طوفان شریفی

وزن ۹۲+ کیلوگرم: پوریا امیری

تیم ایران در اوزان ۴۸، ۵۱ و ۵۴ کیلوگرم بوکسوری به این رقابت‌ها اعزام نکرده است.